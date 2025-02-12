LALP 2025 EVENT PACKAGE 1

Package 1 ($70 value), includes:
Kickoff Party
Meet & Greet
Mr. L.A. Leather 2025 Contest
LALP 2025 Pin
DETAILS:
Kickoff Party-March 23, 3-7pm
BULLET BAR
10522 Burbank Blvd, North Hollywood, 91601
Meet & Greet-March 27, 9-11pm
GYM BAR WEHO
8919 Santa Monica Blvd, West Hollywood, 90069
Mr. L.A. Leather 2025 Contest-March 29, 6-9pm
LOS GLOBOS
3040 W Sunset Blvd, Los Angeles, 90026
