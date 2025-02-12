Los Angeles Leather Pride

Los Angeles Leather Pride

LALP 2025 EVENT PACKAGE 1

$50
Package 1 ($70 value), includes: Kickoff Party Meet & Greet Mr. L.A. Leather 2025 Contest LALP 2025 Pin DETAILS: Kickoff Party-March 23, 3-7pm BULLET BAR 10522 Burbank Blvd, North Hollywood, 91601 Meet & Greet-March 27, 9-11pm GYM BAR WEHO 8919 Santa Monica Blvd, West Hollywood, 90069 Mr. L.A. Leather 2025 Contest-March 29, 6-9pm LOS GLOBOS 3040 W Sunset Blvd, Los Angeles, 90026
