Los Angeles Leather Pride

Hosted by

Los Angeles Leather Pride

About this event

LALP 2025 EVENT PACKAGE 3

Package 3
$150
Package 3 ($180 value), includes: Kickoff Party LA LA Leather Concert Meet & Greet DEN LA Party Mr. L.A. Leather 2025 Contest LALP 2025 Pin DETAILS: Kickoff Party-March 23, 3-7pm BULLET BAR 10522 Burbank Blvd, North Hollywood, 91601 LA LA Leather Concert-March 24, 7:30-9:30pm L.A. LGBT CENTER, Renberg Theatre 1125 N. McCadden Place, Los Angeles, 90038 Meet & Greet-March 27, 9-11pm GYM BAR WEHO 8919 Santa Monica Blvd, West Hollywood, 90069 DEN LA Party-March 28, TIME NEEDED SANCTUARY STUDIOS 13012 Athens Way, Los Angeles, 90061 Mr. L.A. Leather 2025 Contest-March 29, 6-9pm LOS GLOBOS 3040 W Sunset Blvd, Los Angeles, 90026
Add a donation for Los Angeles Leather Pride

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!