LANFest's 501(c)(3) Raffle August 2025

Fractal PC - Single Ticket [System 1]
$5

CPU: AMD Ryzen 9 9900X 4.4 GHz 12-Core
Processor
Motherboard: X670E Taichi AM5

CPU Cooler: Fractal Design Lumen S36 RGB 56 CFM Liquid CPU Cooler

Memory: G.Skill Trident Z5 Neo RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory

Storage: 1TB NVME

Video Card: Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 XT 16 GB Video Card

Case: Fractal Design Epoch ATX Mid Tower Case

Power Supply: be quiet! Power Zone 2 1000 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply

Keyboard: be quiet! Light Mount RGB Wired Gaming Keyboard

Headphones: Fractal Design Scape

be quiet! PC - Single Ticket [System 2]
$5

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 GHz 8-Core Processor

Motherboard: X670E Taichi AM5

CPU Cooler: be quiet! Light Loop Liquid CPU Cooler

Memory: TEAMGROUP T-Force Delta RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory
Storage: 1TB NVME

Video Card: Sapphire PURE Radeon RX 9070 XT 16 GB Video Card

Case: be quiet! Pure Base 501 DX ATX Mid Tower Case

Power Supply: be quiet! Power Zone 2 1000 W 80+ Platinum Certified Fully Modular ATX Power Supply

Keyboard: be quiet! Light Mount RGB Wired Gaming Keyboard

Headphones: Fractal Design Scape Headset

