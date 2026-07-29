In the foreground, three membership tiers (Silver, Gold, and Platinum) are detailed with prices and benefits, while the background features musical notes and the Lassiter Chorus logo.
Lassiter Chorus Booster Assocation

Offered by

Lassiter Chorus Booster Assocation

LCBA Memberships & Chorus Dues

LCBA Platinum Membership
$500

Valid until May 23

Benefits:

Chorus Dues ($150)

6 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

75 letter points

Recognition in Concert Programs and Website


LCBA Gold Membership
$300

Valid until May 22

Includes:

Chorus Dues ($150)

4 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

60 letter points

Recognition in Concert Programs and Website


LCBA Silver Membership
$225

Renews yearly on: May 22

Includes:

Chorus Dues ($150)

2 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

50 letter points

Recognition in Concert Programs and Website

Chorus Dues
$150

Valid until May 22

Additional Student Discount – Save $100
$50

Valid until May 22

Families with multiple students enrolled in the Lassiter Chorus Program receive a $100 discount on each additional student's chorus dues. We know supporting multiple student activities can add up quickly, and we hope this discount helps make participation more affordable while ensuring every student has the opportunity to enjoy the full Lassiter Chorus experience.


LCBA Platinum Membership (Monthly)
$42

Renews monthly

Benefits:

Chorus Dues ($150)

6 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

75 letter points

Recognition in Concert Programs and Website


LCBA Gold Membership (Monthly)
$25

Renews monthly

Includes:

Chorus Dues ($150)

4 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

60 letter points

Recognition in Concert Programs and Website


LCBA Silver Membership (Monthly)
$19

Renews monthly

Includes:

Chorus Dues ($150)

2 reserved seats at Concerts

Lassiter Chorus Magnet

Lassiter Chorus Pen

50 letter points

Recognition in Concert Programs and Website

Chorus Dues (Monthly)
$12.50

Renews monthly

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