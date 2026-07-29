LCBA Memberships & Chorus Dues

Valid until May 23
Benefits:
Chorus Dues ($150)
6 reserved seats at Concerts
Lassiter Chorus Magnet
Lassiter Chorus Pen
75 letter points
Recognition in Concert Programs and Website
Valid until May 22
Includes:
Chorus Dues ($150)
4 reserved seats at Concerts
Lassiter Chorus Magnet
Lassiter Chorus Pen
60 letter points
Recognition in Concert Programs and Website
Renews yearly on: May 22
Includes:
Chorus Dues ($150)
2 reserved seats at Concerts
Lassiter Chorus Magnet
Lassiter Chorus Pen
50 letter points
Recognition in Concert Programs and Website
Valid until May 22
Valid until May 22
Families with multiple students enrolled in the Lassiter Chorus Program receive a $100 discount on each additional student's chorus dues. We know supporting multiple student activities can add up quickly, and we hope this discount helps make participation more affordable while ensuring every student has the opportunity to enjoy the full Lassiter Chorus experience.
Renews monthly
Benefits:
Chorus Dues ($150)
6 reserved seats at Concerts
Lassiter Chorus Magnet
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75 letter points
Recognition in Concert Programs and Website
Renews monthly
Includes:
Chorus Dues ($150)
4 reserved seats at Concerts
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Includes:
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2 reserved seats at Concerts
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