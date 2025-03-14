Latino and Latina Roundtable

Hosted by

Latino and Latina Roundtable

About this event

Sales closed

Latino and Latina Roundtable 21st Annual Cesar Chavez Breakfast Auction

1. Wooden Mariposa Earrings item
1. Wooden Mariposa Earrings
$20

Starting bid

Hand-made in Guanajuato.
2. Wooden Cactus Earrings item
2. Wooden Cactus Earrings
$20

Starting bid

Hand-made in Guanajuato.
3. Wooden Frida Earrings (1) item
3. Wooden Frida Earrings (1)
$20

Starting bid

Hand-made in Guanajuato.
4. Wooden Frida Earrings (2) item
4. Wooden Frida Earrings (2)
$20

Starting bid

Hand-made in Guanajuato.
5. Wooden Tassel Earrings item
5. Wooden Tassel Earrings
$30

Starting bid

Hand-made in Guanajuato.
6. Heart Pendant Necklace
$30

Starting bid

Hand-stitched heart in Guanajuato.
7. Ceramic Jewelry Set by Rose Calderon item
7. Ceramic Jewelry Set by Rose Calderon
$60

Starting bid

A unique ceramic jewelry set, handcrafted by honoree Rose Calderon. Made with turquoise, agate beads, and silver.
8. Earrings & Wallet Bundle item
8. Earrings & Wallet Bundle
$40

Starting bid

This bundle includes: Frida stud earrings, handcrafted in Guanajuato. A small dark brown embossed leather continental wallet, made in León, Guanajuato.
9. Brown Leather Clutch item
9. Brown Leather Clutch
$40

Starting bid

A small dark brown embossed leather continental clutch, made in León, Guanajuato.
10. Mini Crossbody Sling Bag (Beige) item
10. Mini Crossbody Sling Bag (Beige)
$35

Starting bid

This handmade mini sling bag features a quilted linocut design. It includes a small front zip pocket, a larger pocket with a rivet button closure perfect for a phone, and a back zipper pocket for extra storage. Crafted with care by Luci Rios.
11. Small crossbody bag item
11. Small crossbody bag
$25

Starting bid

This handcrafted mini sling bag showcases a unique quilted linocut pattern. It features two front zippers—one smaller and a larger compartment that can fit an iPhone—and includes an adjustable strap for a comfortable fit. Thoughtfully made by Luci Rios.
12. Mini Crossbody Sling Bag (Grey) item
12. Mini Crossbody Sling Bag (Grey)
$35

Starting bid

This handcrafted mini sling bag showcases a quilted linocut design. It features a small front zipper pocket, a larger compartment with a rivet button closure ideal for holding a phone, and a back zipper pocket for additional storage. Carefully made by Luci Rios.
13. Mini Crossbody Sling Bag (Burgundy) item
13. Mini Crossbody Sling Bag (Burgundy)
$35

Starting bid

This handcrafted mini sling bag showcases a quilted linocut design. It features a small front zipper pocket, a larger compartment with a rivet button closure ideal for holding a phone, and a back zipper pocket for additional storage. Designed with an adjustable strap, it allows for multiple ways to wear and carry. Carefully made by Luci Rios.
14. Small Sling Bag item
14. Small Sling Bag
$50

Starting bid

This handcrafted sling bag features a quilted linocut design. It includes a small front zip pocket, a key ring, and a back pocket for added convenience. Inside, you'll find a dedicated tablet/iPad pocket, a phone pocket, and an additional small pocket. Each bag is handmade by Luci Rios.
15. Small Tote Bag item
15. Small Tote Bag
$40

Starting bid

This handcrafted small tote bag showcases a quilted linocut design. It features a front pocket with an additional zipper pocket, as well as a back pocket for added convenience. Inside, you'll find a dedicated phone pocket and an extra small pocket for organization. Each bag is handmade with care by Luci Rios.
16. Quilted Flap Backpack (Green) item
16. Quilted Flap Backpack (Green)
$80

Starting bid

This handcrafted flip backpack showcases a quilted linocut design. It features both a zipper and a clip closure for added security. The exterior includes a small front zip pocket for convenience. Each bag is handmade by Luci Rios.
17. Quilted Flap Backpack (Grey) item
17. Quilted Flap Backpack (Grey)
$80

Starting bid

This handcrafted flip backpack showcases a quilted linocut design. It features both a zipper and a clip closure for added security and includes an interior pocket for organization. The exterior offers a small front zip pocket for easy access to essentials. Each bag is handmade by Luci Rios.
18. Book & T-shirt bundle item
18. Book & T-shirt bundle
$35

Starting bid

This book and T-shirt bundle includes a signed copy of Power of La Mujer by Simón Silva and a 53rd Annual Commemoration T-shirt from the 50th Chicano Moratorium (Size XL). All t-shirts in this auction are brand new and come from Jose Calderon's personal collection.
19. Coyotepec Woman Carrying a Jug
$75

Starting bid

A stunning portrayal of a classic Coyotepec scene, featuring a woman carrying a jug on her journey home. This exquisite piece is meticulously hand-sculpted using traditional Oaxaca Black Clay techniques by Master Artisan Adelaida Fabian Canseco. Crafted with passion and intricate detail, her work is a remarkable addition to any collection. Measurements: 13.78" high x 5.12" wide x 3.54" long
20. "Native Woman" item
20. "Native Woman"
$25

Starting bid

A stunning tile art piece by renowned artist R.C. Gorman, featuring his signature depiction of Native women. A beautiful addition to any collection!
21. "Alcatraz" item
21. "Alcatraz"
$35

Starting bid

Framed lithoprint by artist Alberto Velez, from a limited edition of 80 (22/80). Dimensions: 6" x 8 1/4" and features an embossed stamp.
22. "Mi Miaz" item
22. "Mi Miaz"
$45

Starting bid

Framed lithoprint by artist Jainite Silvestre, part of a limited edition of 200 (139/200). Measures 8" x 10" and features an embossed stamp.
23. "Chuparosa" item
23. "Chuparosa"
$60

Starting bid

This exclusive 30/40 limited edition lithograph by acclaimed artist Alberto Velez is a rare find. A perfect addition for collectors and art enthusiasts alike! Measures 12 1/2" x 15 1/2"
24. "Beso al Aire" item
24. "Beso al Aire"
$60

Starting bid

A rare 14/15 limited edition lithograph by Dreamtime-23, showcasing exquisite artistry and emotion. A unique addition for collectors and art lovers alike! Measures 12 1/2" x 15 1/2
25. "Zapata" item
25. "Zapata"
$60

Starting bid

Framed lithoprint, part of a limited edition of 500 (84/500). Measures 12 1/2" x 15 1/2" and includes an embossed stamp.
26. "Xihuitl 12 Tekpatl" item
26. "Xihuitl 12 Tekpatl"
$100

Starting bid

One-of-a-kind original mixed media watercolor painting. Additional details coming soon...
27. Signed UFW Flag item
27. Signed UFW Flag
$150

Starting bid

Framed, signed United Farm Workers (UFW) flag by Dolores Huerta. Dimensions: 19 3/4" x 15 1/8".
28. "The Aztec Cosmos" item
28. "The Aztec Cosmos"
$175

Starting bid

Add a striking piece to your collection with this framed print by renowned artist Tomas J. Filsinger. Measuring 35 1/2" x 35 1/2", this captivating artwork is sure to make a statement in any space. A must-have for art enthusiasts!
29. The Union Gift Basket - Valued at $250 item
29. The Union Gift Basket - Valued at $250
$100

Starting bid

This exclusive gift basket from The Union on Garey features a fantastic selection of local treats, including: Gift certificates to: Pawnshop Skate Co. – A must-visit for skate enthusiasts Next Level Cuts Pomona – Elevate your style with a top-tier haircut Gud 2 Go – A beloved café and brunch spot for delicious eats The Union swag to show off your community pride A perfect bundle to experience the best of Pomona!
30. Fairplex Gift Basket-Valued at $250 item
30. Fairplex Gift Basket-Valued at $250
$150

Starting bid

This exclusive gift basket from Fairplex is packed with premium goodies, including: Fairplex swag Fair tickets A selection of fine wines: Trippin’ P’Wine Co., 2022 Acidity Trip Sauvignon Blanc Adobe Guadalupe Vineyards, Toccata 2020 Sangiovese Jardin de Tru, 2022 Red Blend Zuccardi, Arauco An assortment of delicious snacks A perfect package for wine lovers and Fairplex fans alike!
31. Handmade Matching set of 8 coasters and napkin holder item
31. Handmade Matching set of 8 coasters and napkin holder
$20

Starting bid

Handmade matching set of X coasters and 1 napkin holder made by Salvadoran artisans.
32.4 Handmade Shot glasses + Centenario Añejo Tequila bottle item
32.4 Handmade Shot glasses + Centenario Añejo Tequila bottle
$60

Starting bid

Handmade wine glasses from El Salvador with a bottle of Centenario Añejo tequila.
33. Handmade Coasters with 2 Wooden Bowls with lids item
33. Handmade Coasters with 2 Wooden Bowls with lids
$70

Starting bid

Set of 6 handmade coasters and handcrafted and treated mid-size and small bowls by Salvadoran artisans.
34. Three hand carved masks made by Salvadoran artisans item
34. Three hand carved masks made by Salvadoran artisans
$90

Starting bid

Set of 3 masks hand carved and painted by Salvadoran artisans.
35. Three Handmade Crochet Dolls item
35. Three Handmade Crochet Dolls
$30

Starting bid

Three Handmade Crochet Dolls that include a taco, Frida, and a skeleton.
36. Handmade Hammock by Salvadoran artisans item
36. Handmade Hammock by Salvadoran artisans
$45

Starting bid

Heavy Duty Handmade Hammocks made in El Salvador.
37. Handmade Hammock by Salvadoran artisans item
37. Handmade Hammock by Salvadoran artisans
$45

Starting bid

Heavy Duty Handmade Hammocks made in El Salvador.
38. Coasters with 2 Wooden Salsa Bowls and a Wooden Bowl item
38. Coasters with 2 Wooden Salsa Bowls and a Wooden Bowl
$75

Starting bid

Set of 6 handmade coasters and handcrafted and treated mid-size bowl and 2 wooden salsa bowls with lids and spoons by Salvadoran artisans.
39. Our Grandfathers were Braceros book, wine, and shirt item
39. Our Grandfathers were Braceros book, wine, and shirt
$75

Starting bid

Our Grandfathers were Braceros and we too... book with 2 shirts, and a bottle of Marc Herbrart champagne.
40. Our Grandfathers were Braceros book, wine, and shirt item
40. Our Grandfathers were Braceros book, wine, and shirt
$75

Starting bid

Our Grandfathers were Braceros and we too... book with 2 shirts, and a bottle of Vilmart & CIE champagne.
41. One Free Yoga Session item
41. One Free Yoga Session
$20

Starting bid

One free yoga session at Garden Yogi Juanita. Class to be taught at your home or under the oaks at Lopez Urban Farm.
42. Imagining Eden book and Shirt Bundle item
42. Imagining Eden book and Shirt Bundle
$15

Starting bid

Imagining Eden book by Lyle Gomez with Sueldos Justos shirt.
43.Igloo beverage tote + Precision 2023 Napa Valley Cabernet item
43.Igloo beverage tote + Precision 2023 Napa Valley Cabernet
$30

Starting bid

Advanced MaxCold® Insulation. Padded, Removable Divider. Adjustable Shoulder Strap for Hands-free Carrying. Leak Resistant, Easy to Clean Metallic Liner. Interior Mesh Pocket for Additional Storage and Precision Cabernet Sauvignon - Napa Valley 2023
44. Colored Pencil Flora by Juanita (Garden Yogi) (8x10) item
44. Colored Pencil Flora by Juanita (Garden Yogi) (8x10)
$30

Starting bid

Colored pencil art of beautiful flora done by Juanita that owns Garden Yogi.
45. David and Wayne by Jelani Lateef item
45. David and Wayne by Jelani Lateef
$75

Starting bid

David Botello and Wayne Healy East Los Streetscapers colored pencil 7x10 piece by Jelani Lateef.
46. Signed Un Dia de Campo by Simon Silva item
46. Signed Un Dia de Campo by Simon Silva
$250

Starting bid

Simon Silva signed print of Un Dia de Campo poster by Simon Silva
47. Cesar Chavez at Santa Monica Mountains Poster item
47. Cesar Chavez at Santa Monica Mountains Poster
$30

Starting bid

Print of Cesar Chavez at Santa Monica Mountains
48. Signed Print of Magulandia item
48. Signed Print of Magulandia
$125

Starting bid

David Botello, Benjamin Botello, and Wayne Healy (East Los Streetscapers) Signed Print of Magulandia in Pomona
49. Signed Dolores Print item
49. Signed Dolores Print
$300

Starting bid

Barbara Carrasco and Dolores Huerta signed Dolores Huerta print.
50. El Nopal Print item
50. El Nopal Print
$20

Starting bid

Decorative print of El Nopal
51. Tuff Shed Custom Dog House item
51. Tuff Shed Custom Dog House
$200

Starting bid

Custom Red Tuff Shed Dog House
52. One Complimentary Night at Sheraton Fairplex item
52. One Complimentary Night at Sheraton Fairplex
$175

Starting bid

This GIFT CERTIFICATE is valid for one complimentary night in a suite at the Sheraton Fairplex Suites in Pomona. Please note that this offer is valid on a space available basis on dates the hotel is not predicted to sell out and has no cash value. The expiration date of this complimentary room is December 31, 2025. Letter must be presented to front desk at check-in.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!