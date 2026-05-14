Latino Community Rountable

Offered by

Latino Community Rountable

About the memberships

Latino Community Rountable Membership Dues

Returning Member
$50

Renews yearly on: November 30

1 year membership

New Member
$75

Renews yearly on: November 30

1 year membership

Student/Veteran
$20

Renews yearly on: November 30

1 yr. Membership

Non-Profit Organization
$150

Renews yearly on: November 30

1 vote per org.

1 yr. membership

Small Business
$250

Renews yearly on: November 30

1 Vote

1 yr. membership

Small businesses = less than 25 employees.

Coorporate Sponsorship
$500

No expiration

Corporations and large businesses (25+employees) may be sponsors, but do not have any voting privileges.

Coorporate Sponsorship
$1,000

No expiration

Coorporate Sponsorship
$2,000

No expiration

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