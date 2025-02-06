Raffle to benefit the Middlebury Skatepark Project
Package 1
$5
Swift House Inn - Dinner for Two // Sparrow Art Supply - Art Supply Bundle // Lincoln Peak Vineyard - Gift Certificate // Little Seed Coffee Roasters - Shirt, Bag of Coffee + Gift Card // Middlebury Skatepark Project shirt
Package 1 - Five tickets for $20
$20
This includes 5 tickets
Package 2
$5
Two Brothers Tavern - Gift Card // Marquis Theater - Two Movie Tickets // Drop-In Brewing - $50 Gift Card // American Flatbread - Gift Card // Little Seed Coffee Roasters - Shirt, Bag of Coffee + Gift Card // Middlebury Skatepark Project shirt
Package 2 - Five tickets for $20
$20
Package 3
$5
American Flatbread - Gift Card // Vermont Book Shop - Gift Card // FLORA - Gift Card // Lincoln Peak Vineyard - Gift Card // Little Seed Coffee Roasters - Shirt, Bag of Coffee + Gift Card // Middlebury Skatepark Project shirt
Package 3 - Five tickets for $20
$20
Add a donation for Middlebury Skatepark Project
$
