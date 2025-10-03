Not Your Average Homecoming Day Party!

School Spirit Sponsor (Includes 2 tickets)
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets
School Spirit Sponsor – $250
- Recognition on event flyers, signage, and digital promotions
- Acknowledgment during event announcements
- Complimentary Basket of Tailgate Snacks for 2 people
- Two (2) complimentary tickets
