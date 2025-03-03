eventClosed

LCP Virtual Auction

Excel Martial Arts (value $275) item
Excel Martial Arts (value $275)
$80

auctionV2.input.startingBid

WINNER’S CHOICE GIFT CERTIFICATE One 12-person birthday party OR One month of unlimited karate classes
Xtreme Craze (value $100) item
Xtreme Craze (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

WINNER’S CHOICE GIFT CERTIFICATE One session of Laser Tag (ages 7+) OR One session at Inflatable Park (all ages) -- Good for up to 5 people. Located in Foxboro.
Bay State Skating School (value $160) item
Bay State Skating School (value $160)
$50

auctionV2.input.startingBid

Valid toward first session of Fall 2025 (5 weeks), Sundays 11am @ Shea Rink in Quincy, ages 4-18, must bring own skates
Dana Barros Basketball Clinic (value $395) item
Dana Barros Basketball Clinic (value $395)
$100

auctionV2.input.startingBid

Gift certificate for 4-day clinic for 1 child -- Stoughton, MA
Commonwealth Ballet - Beauty and the Beast (value $128) item
Commonwealth Ballet - Beauty and the Beast (value $128)
$40

auctionV2.input.startingBid

4 tickets for April 12 @ 6pm at Regis College, Weston
Boston Fire Dept (value = priceless!) item
Boston Fire Dept (value = priceless!)
$50

auctionV2.input.startingBid

FIRE HOUSE VISIT and FIRE TRUCK RIDE Engine 41/Ladder 14, Allston. (Many thanks to Tony Liseno!)
Wine Bundle & Charcuterie Board (value over $350) item
Wine Bundle & Charcuterie Board (value over $350)
$100

auctionV2.input.startingBid

6 bottles of wine generously donated by the Mendes family, paired with a medium charcuterie board by Gather & Graze!
Burn Boot Camp (value $220) item
Burn Boot Camp (value $220)
$60

auctionV2.input.startingBid

Valid for an 8 class pack! Several MA locations including Norwood, Sharon, and Newton.
Formaggio Cave Tour (value $300) item
Formaggio Cave Tour (value $300)
$80

auctionV2.input.startingBid

Cheese cave tour & tasting valid for 4 people in Cambridge, Mon - Thurs between 4-7pm.
Novara Gift Card (value $100) item
Novara Gift Card (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Also valid at Abby Park - both located in East Milton Square.
Auto Shine Detail Gift Card (value $50) item
Auto Shine Detail Gift Card (value $50)
$10

auctionV2.input.startingBid

Offering car detailing, window tinting, and more. Located in Middleborough.
Apex Gift Card (value $50) item
Apex Gift Card (value $50)
$10

auctionV2.input.startingBid

Apex is a multi-level indoor electric go-kart track, with 70+ arcade games, a two-story Laser Tag arena, a 360 degree bumper car ride, indoor mini golf, Apex Kids, and multi-sport simulators. Located in Marlborough.
Tama Gift Card (value $100) item
Tama Gift Card (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Japanese Ramen located in Canton.
Granite Links Golf (value $700) item
Granite Links Golf (value $700) item
Granite Links Golf (value $700)
$200

auctionV2.input.startingBid

Round of golf for 4 people at Granite Links in Quincy. Blackout dates may apply (predominantly Mondays and tournament scheduling).
Copper City Espresso Class (value $200) item
Copper City Espresso Class (value $200)
$60

auctionV2.input.startingBid

Canton's own Copper City leads a 60-90 minute pour over or espresso class for 4 people. Grab some friends and learn something new!
Eataly Gift Card (value $100) item
Eataly Gift Card (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Enjoy a night out in Boston!
Pour Richard's Wine Shop Gift Card (value $100) item
Pour Richard's Wine Shop Gift Card (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Offering fine wine, craft beer, cheese and charcuterie in Franklin, MA!
Mystic Aquarium (value $76) item
Mystic Aquarium (value $76)
$20

auctionV2.input.startingBid

2 tickets - expires 12/31/2025
Rowan Gift Card (value $100) item
Rowan Gift Card (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Rowan offers piercings performed by licensed nurses only and jewelry that is hypoallergenic. Ages 2 months and up. Closest location in Dedham.
AIX Rose Bundle (value $175) item
AIX Rose Bundle (value $175) item
AIX Rose Bundle (value $175)
$50

auctionV2.input.startingBid

3 AIX Rose Magnum bottles (1.5L each) + Yeti Rambler 10oz Wine Tumbler
Micro Kickboard Scooter (value $99) item
Micro Kickboard Scooter (value $99)
$30

auctionV2.input.startingBid

(1) Micro Mini LED Scooter (yellow) -- The Mini’s adjustable t-bar extends up to 25”, allowing their new favorite toy to grow with them from ages 2-5, up to 110 lbs.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing