LDC Bookstore

Em As parábolas de Jesus , Hernandes Dias Lopes, um dos maiores expoentes bíblicos da atualidade, convida você a explorar as histórias mais fascinantes e impactantes já contadas, que continuam a transformar vidas ao redor do mundo. Por meio de parábolas simples e profundas, Jesus revelou os mistérios do reino de Deus, desafiando seus ouvintes a refletirem sobre a fé, a vida e a eternidade. Este livro oferece uma jornada cuidadosa por essas narrativas, organizadas em temas que abrangem o reino dos céus, o amor ao próximo, o perdão e a responsabilidade com os dons recebidos da parte do Pai. Com insights teológicos enriquecedores e aplicações práticas para o dia a dia, esta obra não apenas decifra o significado das parábolas, mas também encoraja os leitores a viverem os valores e os princípios eternos ensinados por Jesus. Mais do que uma análise teológica e inspiracional, esta obra é um convite a abraçar a transformação e a verdadeira essência do evangelho de Cristo. Prepare-se para abrir o coração e os olhos espirituais e descobrir como as palavras do Filho de Deus podem impactar profundamente a sua vida. As parábolas de Jesus são uma das marcas mais distintivas de seu ministério, e elas continuam a fascinar e instruir milhões de pessoas ao redor do mundo. Através de histórias aparentemente simples, Jesus conseguia comunicar verdades espirituais profundas, desafiando seus ouvintes a refletir sobre suas vidas e sobre o reino de Deus. Este livro, As parábolas de Jesus, é uma jornada por essas histórias eternas, que nos convidam a ver o mundo com os olhos da fé e a viver de acordo com os valores do reino dos céus. - Hernandes Dias Lopes