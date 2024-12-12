Lea Gabriel Young Int - Session 4 2025 Wildcat Raffle Winner
Young Intermediate
$1
Young Intermediate Group - MW 4:30-6:00p
($400)
6-week clinic sessions (6th week is makeup/bonus week)
*UKAD facility fee is included in clinic rate
*UKAD facility fee is included in clinic rate
Session 4: Jan 5 – Feb 13
Wed Jan 15: NO Clinics, makeup on Fri Jan 16
Mon Jan 20 MLK day: Clinics ON
Wed Jan 29: NO Clinics, makeup on Fri Feb 7
Wed Feb 5: NO Clinics, makeup on Thurs Feb 13
*Dates subject to change, please follow instagram and website for updates
Young Intermediate Group - MW 4:30-6:00p
($400)
6-week clinic sessions (6th week is makeup/bonus week)
*UKAD facility fee is included in clinic rate
*UKAD facility fee is included in clinic rate
Session 4: Jan 5 – Feb 13
Wed Jan 15: NO Clinics, makeup on Fri Jan 16
Mon Jan 20 MLK day: Clinics ON
Wed Jan 29: NO Clinics, makeup on Fri Feb 7
Wed Feb 5: NO Clinics, makeup on Thurs Feb 13
*Dates subject to change, please follow instagram and website for updates