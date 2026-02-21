Leadership Charlotte '26 Cornhole Sponsorship

About this event
1 Set of custom cornhole boards
1 Set of custom cornhole bags
4 Players in tournament
4 Tickets to House Party event
Mentioned on radio spot
Largest company logo on main banner
Shout out recognition at event
Social media presence
Company promotional item in swag bag
1 Set of custom logo cornhole boards
2 Players in tournament
2 Tickets to House Party event
Mentioned on radio spot
Company logo on main banner
Shout out recognition at event
Social media presence
Add company promotional item to swag bag
1 Set of custom cornhole bags
Mentioned on radio spot
Company logo on main banner
Social media presence
Shout out recognition at event
Add company promotional item to swag bag
Company logo at mulligan station
Social media presence
Shout out recognition at event
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Company logo on banner at registration station
Social media presence
Shout out recognition at event
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Company logo on banner at bracket board
Social media presence
Shout out recognition at event
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Company logo signage at lane
Social media presence
Shout out recognition at event
Company logo on main banner
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Company logo on table center piece
Social media presence
Shout out recognition at event
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