Charlotte Chamber Community Foundation Inc

Hosted by

Charlotte Chamber Community Foundation Inc

About this event

Leadership Charlotte '26 Cornhole Sponsorship

2208 El Jobean Rd

Port Charlotte, FL 33948, USA

Airmail item
Airmail
$4,000

1 Set of custom cornhole boards

1 Set of custom cornhole bags

4 Players in tournament

4 Tickets to House Party event

Mentioned on radio spot

Largest company logo on main banner

Shout out recognition at event

Social media presence

Company promotional item in swag bag

Four-Bagger item
Four-Bagger
$3,000

1 Set of custom logo cornhole boards

2 Players in tournament

2 Tickets to House Party event

Mentioned on radio spot

Company logo on main banner

Shout out recognition at event

Social media presence

Add company promotional item to swag bag

Bag In Play item
Bag In Play
$2,500

1 Set of custom cornhole bags

Mentioned on radio spot

Company logo on main banner

Social media presence

Shout out recognition at event

Add company promotional item to swag bag

Mulligan Station item
Mulligan Station
$1,500

Company logo at mulligan station

Social media presence

Shout out recognition at event

Add company promotional item to swag bag

Registration Station item
Registration Station
$1,500

Company logo on banner at registration station

Social media presence

Shout out recognition at event

Add company promotional item to swag bag

Bracket Board Station item
Bracket Board Station
$1,500

Company logo on banner at bracket board

Social media presence

Shout out recognition at event

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On the Board item
On the Board
$500

Company logo signage at lane

Social media presence

Shout out recognition at event

Company logo on main banner

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Dirty Roll item
Dirty Roll
$250

Company logo on table center piece

Social media presence

Shout out recognition at event

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