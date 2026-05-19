Leflore County Humane Society's T-Shirt Fundraiser Pre-Sale ends May 23, 2026 @ 12 pm.
Available in multiple styles and sizes.
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Crew neck Crop shirt Off-white (Women's)
$25
This is a cropped t-shirt that runs a little small. Size up when ordering.
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