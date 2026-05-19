Leflore County Humane Society

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Leflore County Humane Society

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Leflore County Humane Society's T-Shirt Fundraiser Pre-Sale ends May 23, 2026 @ 12 pm.

Crew neck Sage green item
Crew neck Sage green
$25

Available in multiple styles and sizes.

Crew neck Crop shirt Off-white (Women's) item
Crew neck Crop shirt Off-white (Women's)
$25

This is a cropped t-shirt that runs a little small. Size up when ordering.

V- neck Off-white item
V- neck Off-white
$25

Available in multiple styles and sizes.

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