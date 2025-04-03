Hosted by

St. Christopher Catholic School

Legacy 2025 Silent Auction

#1: Pool Party Ready
$75

Starting bid

This basket is pool party ready! It includes a XL bogg bag, matching Bogg Stadium clear waist bag, and Bogg Bevy drink holder accessory, along with a Stanley cup. Valued at: $250.00 Donated by: Buckeye Toyota
#2: Memorial Tournament Patron Tickets
$150

Starting bid

#2: Get your tickets for the Memorial Golf Tournament for 2025! The winner will receive two Weekly Patron Badges, and tickets will be issued in a daily format (Monday-Sunday) delivered through Ticketmaster to the winner's email address. Donated by Dan Sullivan; Memorial Tournament Valued at $650.00
#3: Buckeye Birdies
$250

Starting bid

#3: Tee off where Jack Nicklaus played in college, where the Korn Ferry Tour Finals are played every year, and where the NCAA regionals were played just this May. Enjoy A a round of golf for 4, with carts, on the Scarlet Golf Course at the Ohio State University Golf Club. *To be used Tuesday - Thursday.* Donated by The Ohio State University Golf Club Valued at $1000.00
#4: Birdie Basket
$150

Starting bid

#4: A Round of Golf for 3 (Three) with the Member at York Golf Club in Worthington, Ohio. York Golf Club offers terrific views and challenging play for golfers at every skill level. Well-groomed fairways and greens keep York Golf Club difficult yet friendly. Valued at $400.00
#5: Links Luxury
$250

Starting bid

#5: A Round of Golf for 3 (Three) with the Member at Double Eagle Golf Club in Galena, Ohio. This well-groomed course boasts fast fairways, receptive greens and challenges over water. Valued at $1,000.00 Donated by: Alex Fischer
#6: Tee Time Treasures
$250

Starting bid

#6: A Round of Golf for 2 (Two) with the Member at Scioto Country Club in Upper Arlington, Ohio. This local course boasts a 1931 Ryder Cup and produced the greatest golfer in history, Jack Nicklaus. Valued at $1,000 Donated by: Mark Waggenbrenner
#7: Dine & Delight
$25

Starting bid

#7: Enjoy a lovely meal at Third & Hollywood; an American Bistro with high quality foods and trendy ambiance with a $100.00 Gift Card Valued at $100.00 Donated by: Third & Hollywood
#8: 2025 Grandview Heights Family Pool Pass
$75

Starting bid

#8: Spend your summer at the Grandview Heights pool! The winner of this item is taking home a voucher good for a Family (up to 4) to have a season pass for the summer of 2025. *Hint- this basket pairs perfect with our "Pool Party Ready" basket* Donated by The City of Grandview Heights Valued at $300.00
#9: St. Charles Tuition Voucher and Swag
$75

Starting bid

#9: The winner of this basket is taking home a $500 Tuition voucher for the 2025-2026 academic year at St. Charles Preparatory School, along with St. Charles apparel, license plate frame and water bottle. Donated by St. Charles Preparatory School Valued at $550.00
#10: Distillery Delights
$75

Starting bid

#10: This high proof basket includes a bottle of Whiskey War, a Whiskey War Glass, $25.00 Gift card to High Bank Distillery and Restaurant and a Distillery Tour and Tasting for up 10 people. Valued at $200.00 Donated by: High Bank Distillery
#11: 2 Tickets Columbus Crew vs. Atlanta United FC
$45

Starting bid

#11: Columbus Crew vs. Atlanta United FC Wed • June 25, 2025 • 7:30 PM Lower.com Field, Columbus, OH Two (2) Tickets - Section 207, Row 4, seats 3 & 4 Valued at. $125.00 Donated By: Denise Walker, Grandview City Councilwoman
#12: 4 Tickets for Columbus Crew vs. Nashville SC
$150

Starting bid

#12: Columbus Crew vs. Nashville SC Wed • May 28, 2025 • 8:00 PM Lower.com Field, Columbus, OH Four (4) Tickets - Section 136, Row 6 - Seats 3, 4, 5 and 6 Valued at $450.00 Donated by: Elford Realty
#13: Rustic Retreat item
#13: Rustic Retreat
$200

Starting bid

#13: A 2 (Two) Night Stay at “The Treetop”: a family friendly home in Logan, Ohio. The Hocking Hills getaway includes 2 bedrooms (5 beds) and 1 bath. This AirBnB is a Guest Favorite and can be your next family trip! *No black out dates, but winner will need to book around existing reservations* Valued at $650.00 Donated by: Dylan Borchers & Michalea Delaveris
#14: Columbus Clippers Suite
$175

Starting bid

#14: The winner of this basket will get to choose from a list of pre-selected dates to attend a Columbus Clippers baseball game at the Huntington Ball Park, in a Tansky Toyota Party Suite, located at Club level along the first base line. It includes 15 tickets and 3 parking passes. The suite has both indoor and outdoor seating. *Food and beverage is available for an additional cost* Donated by Franklin County Commissioner, John O'Grady Valued at: $700.00
#15: Bourbon Chaser's Dream
$150

Starting bid

#15: This basket includes a bottle of Blanton’s Single Barrel, Eagle Rare, and Buffalo Trace whiskey. In case you needed even more, the winner of this basket will also take home a Cocktail Whiskey & Smoker kit, Strong Water Old Fashioned syrup, and 4 rocks glasses with matching ice molds. Valued at $500.00 Donated by: The O'Connor Family
#16: Hunt & Dine
$300

Starting bid

#16: Pheasant Hunt for 3 (and Member) at Private Hunt Club in Mechanicsburg, Ohio; followed by 3 course meal at the hunting lodge prepared by a private chef and featuring the fresh game. Valued at $1,000.00 Donated by: O'Connor, Haseley, & Wilhelm
#17: Renew and Relax Basket
$75

Starting bid

#17: Do know someone who deserves some spoiling? Get that special person this basket! They will enjoy a visit to the Woodhouse day spa, receive an 80 minute massage, and basket filled with skin care goodies to keep the refreshing and relaxing feeling going long after their spa visit. *Good for use at the Dublin, Polaris or Grandview locations* Donated by Woodhouse Day Spa Valued at $400.00
#18: Ultimate Tailgate Package
$125

Starting bid

#18: This basket comes with a YETI Tundra Haul, filled with a Cleveland Browns and Cleveland Cavs Swag Bag! Donated by Seals Construction Inc. Valued at $500.00
#19: Date Night on Grandview Ave. item
#19: Date Night on Grandview Ave.
$50

Starting bid

#19: Are you ready for a Date Night out on Grandview Ave.? Look no further because your itinerary is set. First, enjoy dinner at Z Cucina with this $75.00 dining gift card. Next, stop at Penn & Beech to create your signature scents with candle pouring for 2; and don't forget dessert! End your evening with a fresh warm cookie (or a few!) from Lion Cub's Cookies with a $50.00 gift card. Valued at $200.00 Donated by: Z Cucina, Penn & Beech & Lion Cub's Cookies
#20: In-Home Family Meal Prep Service
$100

Starting bid

#20: If you win this item, you will receive 2 (Two) family dinners for 4 people, prepped and cooked for you by a personal chef. Valued at $300.00 Donated by: The Family Chef
#21: 2025-2026 Blue Jackets Tickets & Fan Pack
$50

Starting bid

#21: The winner of this basket will choose from a list of pre-selected games upon the release of the 2025/2026 Schedule for Two (2) tickets in Section 119, Row B, and will also take home a Jack Johnson signed hockey puck and CBJ Yeti Thermos! Donated by Alex Hastie, Hastie Law Valued at: $250.00
#22: Bishop Ready Summer Pack
$25

Starting bid

#22: This package is going to get your athlete 2 (two) Athletic Camps free of charge, along with a the following Bishop Ready Apparel: a hoodie, long sleeve tee and tee. *Sizes can be exchanged at upon redemption of the certificates* Donated by Bishop Ready High School Valued at $100.00
#23: Square 1 Salon & Spa Package
$25

Starting bid

#23: If you know a momma who needs spoiled- this item is for you! The winner will be taking home a $100.00 gift card to be used for services a Square 1 Salon & Spa, and some extra hair and skin goodies to be used right away! Donated by Square 1 Salon & Spa Valued at $150.00
#24: School of Rock 4 Pack
$75

Starting bid

#24: School of Rock 4 Pack (For Ages 8+) This special introductory package offers you once a week lessons for 4 weeks on any instrument of your choice! Choose from guitar, drums, bass, piano or singing. It can be one instrument or a mix of all! It's also a great birthday gift idea and may be a good mother's or father's day gift idea too! Valued at: $250 Donated by: School of Rock
#25: School of Rock: 1 Month Class Package
$75

Starting bid

#25: This package is 1 (One) month of Little Wing and Rookies for free! (Ages 3-7) Join us for a whole month of either Little Wing (ages 3-5) or Rookies (5-7). These mini rockers come in for a 45 minute group lesson once a week to learn all about music fundamentals with a rock n' roll attitude! Classes are held throughout the week with flexibility in mind. These programs are perfect for kids wanting to get their hands on all the rock band instruments before they focus on private lessons. Valued at $250.00 Donated by: School of Rock
#26: School of Rock Party Pack
$100

Starting bid

#26: This package is a perfect Birthday Party or Team Building Pack! Ages 5 - Adult. Gather your friends, family or work crew and learn how to rock out together with a special two hour event at School of Rock Columbus! Participants will have the opportunity to learn a song on guitar, drums, bass, piano or singing and play as a band! So whether you're a Swifty or a classic rocker, we'll get you performing as a band in no time! Valued at: $400 Donated by School of Rock
#27: 2025 Cincinnati Reds Tickets
$25

Starting bid

#27: 2025 Reds Tickets - YOUR CHOICE of TWO (2) Terrace Line OR FOUR (4) View Level Tickets from a list of pre-selected Red Games. Valued at $60.00 Donated by: The Cincinnati Reds
#28: Dempsey’s Shamrock Stash
$50

Starting bid

#28: This basket is full of wonderful items which include a bottle of Bua Irish Whiskey, $75.00 in Dining gift cards to Dempsey’s Food and Spirits and a few novelty items to enjoy. Valued at $150.00 Donated by: Dempsey's Food and Spirits
#29: Home Plate Training
$50

Starting bid

#29: (2) Two 1 Hour Private Baseball Lessons Get your Baseball Athlete some special and individual training from Dan O’Connor, former catcher and Minor League Ball player in the Detroit Tigers system. Valued at $200.00 Donated By: Dan O'Connor
#30: Family Movie Night
$25

Starting bid

#30: This basket includes 4 (Four) free movie tickets to Grandview Theater & Drafthouse, a novelty tee, a drafthouse glass, movie candy and a popcorn tub to be filled with popcorn when you redeem your tickets! Valued at $75.00 Donated By: Grandview Theater & Drafthouse
#31: Grandview Fitness Sampler
$50

Starting bid

#31: This fitness package has it all! The winner of this basket will get 2 weeks of unlimited classes from The Butcher Shop, a pilates studio in Grandview Heights; a 4 Class pack to Orange Theory Fitness; and 1 month of unlimited classes to Pure Barre. Valued at: $400.00 Donated by: Orange Theory, Pure Barre and The Butcher Shop
#32: Hydration and Glow Gifts
$75

Starting bid

#32: The lucky winner of this basket will receive a gift card for The Lux Facial service from Donaldson, a glass water bottle and some fabulous skin care minis to extend the benefits of the radiance and glow after their spa treatment. Valued at $300.00 Donated by: Donaldson Plastic Surgery

