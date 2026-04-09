Legacy Gala 2026

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About this event
Save $20 by purchasing tickets before July 1st!
*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*
Fair Market Value: $85
Donation Total: $40
All tickets include:
• Open Bar
• Hors D'oeuvres
• Plated Dinner
• Dessert
• Auctions
• Raffle
• Music
Save $20 by purchasing tickets before July 1st!
*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*
Fair Market Value: $85
Donation Total: $65
All tickets include:
• Open Bar
• Hors D'oeuvres
• Plated Dinner
• Dessert
• Auctions
• Raffle
• Music
Save $15 by purchasing tickets before July 1st!
*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*
Fair Market Value: $85
Donation Total: $25
All tickets include:
• Open Bar
• Hors D'oeuvres
• Plated Dinner
• Dessert
• Auctions
• Raffle
• Music
Save $15 by purchasing tickets before July 1st!
*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*
Fair Market Value: $85
Donation Total: $40
All tickets include:
• Open Bar
• Hors D'oeuvres
• Plated Dinner
• Dessert
• Auctions
• Raffle
• Music
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!