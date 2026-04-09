Legacy Of Honor

Hosted by

Legacy Of Honor

About this event

Legacy Gala 2026

2121 George Halas Dr NW

Canton, OH 44708, USA

Standard Admission - Early Bird
$125
Available until Jul 1

Save $20 by purchasing tickets before July 1st!

*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*


Fair Market Value: $85

Donation Total: $40


All tickets include:

• Open Bar

• Hors D'oeuvres

• Plated Dinner

• Dessert

• Auctions

• Raffle

• Music

Standard Admission
$150

Save $20 by purchasing tickets before July 1st!

*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*


Fair Market Value: $85

Donation Total: $65


All tickets include:

• Open Bar

• Hors D'oeuvres

• Plated Dinner

• Dessert

• Auctions

• Raffle

• Music

First Responder/Veteran Admission - Early Bird
$110
Available until Jul 1

Save $15 by purchasing tickets before July 1st!

*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*


Fair Market Value: $85

Donation Total: $25


All tickets include:

• Open Bar

• Hors D'oeuvres

• Plated Dinner

• Dessert

• Auctions

• Raffle

• Music

First Responder/Veteran Admission
$125

Save $15 by purchasing tickets before July 1st!

*LIMITED TIME ONLY DEAL - LIMITED TICKETS AVAILABLE*


Fair Market Value: $85

Donation Total: $40


All tickets include:

• Open Bar

• Hors D'oeuvres

• Plated Dinner

• Dessert

• Auctions

• Raffle

• Music

Add a donation for Legacy Of Honor

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