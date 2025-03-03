Liberty Military Housing 22MTBB Registration 2025

Your Donation Sponsors Registration for (1) Veteran and Represents $1 for Every Mile Run by Captain Kyle Butters.
As a Thank You for Your Generosity, You Receive (1) Special Edition 22 Miles Challenge Coin as a thank you for your generosity.
2025 Special Edition 22MTBB Challenge Coin
$40
2025 Special Edition Infinite Hero 22 Miles to Break Boundaries Challenge Coin.
Official 22MTBB Performance Shirt
$25
Official 22 Miles to Break Boundaries Performance Short Sleeve Shirt. Available in adult and youth sizes.
Official 22MTBB Hat
$25
Official 22 Miles to Break Boundaries Camo Snap Back Trucker Hat.
Add a donation for Infinite Hero Foundation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!