LIBERTY RUGBY ANNUAL WREATH SALE & HOLIDAY SHOP!

24" Wreath item
24" Wreath
$25
30' Wreath item
30' Wreath
$35
26" Candy Cane Wreath item
26" Candy Cane Wreath
$25
Centerpiece item
Centerpiece
$17
26" Swag Greenery item
26" Swag Greenery
$17
15' Cedar Garland item
15' Cedar Garland
$17
26" Cross Wreath item
26" Cross Wreath
$25
Lady Liberty 50x60 Throw Color Splash item
Lady Liberty 50x60 Throw Color Splash
$25

Cozy & soft Lady Liberty Blanket!

Liberty Rugby 50x60 Throw Old School Stripes item
Liberty Rugby 50x60 Throw Old School Stripes
$25

Cozy & soft Liberty Blanket!

Lady Liberty 50x60 Throw Floral item
Lady Liberty 50x60 Throw Floral
$25

Cozy & soft Lady Liberty Blanket!

Liberty Rugby 50x60 Rugby Outline item
Liberty Rugby 50x60 Rugby Outline
$25

Cozy & soft Liberty Blanket!

2025 Liberty Ornament item
2025 Liberty Ornament
$10
2025 Lady Liberty Ornament item
2025 Lady Liberty Ornament
$10
Liberty Ball Caps & Beanies item
Liberty Ball Caps & Beanies
$10

Cozy Beanies & Ball Caps!

2025 Lined Lady Liberty Jacket item
2025 Lined Lady Liberty Jacket item
2025 Lined Lady Liberty Jacket item
2025 Lined Lady Liberty Jacket
$20

2025 Official Lady Liberty Lined Track Jacket

2025 Lined Liberty Jacket item
2025 Lined Liberty Jacket
$20

2025 Official High School Boys Liberty Lined Track Jacket

2024 Light Weight Lady Liberty Jacket item
2024 Light Weight Lady Liberty Jacket item
2024 Light Weight Lady Liberty Jacket
$20

2024 Official Lady Liberty light weight Track Jacket

Past Seasons Training Shirts GREY or BLACK item
Past Seasons Training Shirts GREY or BLACK
$10

Can never have too many RUGBY shirts! Youth & Adult Sizes up to 6X!

Training Shirts-WHITE item
Training Shirts-WHITE
$10

Can never have too many RUGBY shirts! Youth & Adult Sizes up to 6X!

Rugby Ball item
Rugby Ball
$25
Add a donation for Liberty Rugby Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!