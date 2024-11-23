eventClosed

LIFE - Lock It For Everyone's Silent Auction

Handmade Cork Crossbody Bag item
Handmade Cork Crossbody Bag item
Handmade Cork Crossbody Bag item
Handmade Cork Crossbody Bag
$40

auctionV2.input.startingBid

The handmade body bag is high quality and perfect for a day out shopping. Made and donated by Sew Lemonade. https://www.facebook.com/profile.php?id=61558392909586
Handmade Travel Bag item
Handmade Travel Bag item
Handmade Travel Bag item
Handmade Travel Bag
$15

auctionV2.input.startingBid

The handmade travel bag is high quality and perfect for carrying craft supplies or use as a travel beauty bag/accessories. Made and donated by Sew Lemonade. https://www.facebook.com/profile.php?id=61558392909586
Handmade Lap Blanket and Matching Pillow item
Handmade Lap Blanket and Matching Pillow item
Handmade Lap Blanket and Matching Pillow
$30

auctionV2.input.startingBid

This set is full of vibrant colors. Perfect for lazing in front of the tv on a weeknight or Saturday afternoon. The pillow measures 19"x23" and the blanket measures 38.5"x28.5". Crocheted and donated by Denise Wieck.
Handmade Scarf in Mandarin item
Handmade Scarf in Mandarin
$15

auctionV2.input.startingBid

It's that time of year when an additional warm and fuzzy accessory is needed. Loom knitted in hues of mandarin and measures 57"x6.5". Handmade and donated by Denise Wieck.
Handmade Quilt item
Handmade Quilt item
Handmade Quilt item
Handmade Quilt
$100

auctionV2.input.startingBid

Handmade quilt in beautiful colors and prints. It will take your breath away. This masterpiece measures 56.75"x47.5". Handmade and donated by Kris Wieck.
Buffalo Wild Wings $25 Gift Card item
Buffalo Wild Wings $25 Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

YUM! Can't you taste those wings? Use this gift card to get you some tasty spicy or honey wings. Donated by the Kramer Family.
Texas Roadhouse $25 Gift Card item
Texas Roadhouse $25 Gift Card
$15

auctionV2.input.startingBid

Who doesn't love the rolls and butter at Texas Roadhouse? YUMMY! Use this gift card to spoil yourself. Donated by the Kramer Family.
Children's Book Gift Basket item
Children's Book Gift Basket
$15

auctionV2.input.startingBid

Dinosaur book, "See Inside Your Body" book, "100 Bugs to Fold and Fly" book, "50 Science Things to Make and Do" book, inflatable ball, and a whale shark eraser.
Waxing Poetic About Relaxing Gift Basket item
Waxing Poetic About Relaxing Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

Four different scented packages of wax melts, "No Worries" guided journal, "Our Missing Hearts" novel, $25 gift card to Pink Shamrock. Pink Shamrock is an interior decoration store in Milan that offers classes as well.
Something for Your Mom Basket item
Something for Your Mom Basket
$35

auctionV2.input.startingBid

Glass fruit bowl, three film and art books, and a $50 gift card to Magnolia. Magnolia is a women's store and hair salon in Milan.
Children's Gift Basket item
Children's Gift Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

"Every Day I'm Dribbling" youth size large t-shirt, Spiderman action figure, "Holiday Cheer Brain Teaser" book, "Mysterious Benedict Society" kids novel, "Dragon's" and "Magical Creatures" magic painting book set.
Don't String Me Along Gift Basket item
Don't String Me Along Gift Basket
$35

auctionV2.input.startingBid

Key chain with swatch measures (for yarn projects), reading journal, "Be the Boss of Your Yarn" sticker, two packages of wax melts, and a $50 gift card to Plum Tree Yarn. Plum Tree Yarn is a yarn shop in Milan.
A Fairy Spore-tacular Basket item
A Fairy Spore-tacular Basket
$20

auctionV2.input.startingBid

Adorable handmade miniature, created by Milan local artist Moon Mama, in glass vase.
So Much To Learn and Do Basket item
So Much To Learn and Do Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

"50 Science Things to Make and Do" book, "I Like Myself" book, "The 3 Questions" book, "Let's Explore Sharks" sticker and activity book, "Smithsonian Picturepedia" book, X-Wing Star Wars board game, two inflatable balls, and a stingray eraser.
It's in the Stars Gift Basket item
It's in the Stars Gift Basket
$40

auctionV2.input.startingBid

Angel's Ink Pinot Noir Wine, adult Large constellation t-shirt, three different owl stickers, "Love" lapel pin, and a $60 gift certificate for permanent jewelry at Magnolia in Milan.
Avon To Be Beautiful item
Avon To Be Beautiful
$25

auctionV2.input.startingBid

Belif Aqua Bomb with Hyaluronic Acid Powder and True Cream, Belif Water Festival on-the-go Travel Kit with 5 skincare mini creams and cleansers, and raspberry scented Anew Hydra Fusion replenishing serum. Donated by Lerona Gause.
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #1 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #1 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #1 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #1
$25

auctionV2.input.startingBid

Our mission breathes L.I.F.E. and this basket will help you live it. The large lockbox is made from 16 gauge steel, has two keys and a security cable so you can attached it under your car seat or any stationary object. The dimensions are 9.5"x6.5"x1.75". The trigger gun lock has a 3 digit combination. There are two orange chamber safety flags, two red "Empty Chamber" tags (key chain loop included). To ensure proper safety education for the family included are two books: "Gun Safety for Kids" and "Oliver and Lily Learn Gun Safety". Oliver and Lily was written and illustrated by L.I..FE.'s president and co-founder, Denise Wieck. The lock box was donated by Washtenaw County Sheriff's Office.
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #2 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #2 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #2 item
L.I.F.E. Safe Gun Storage Basket #2
$25

auctionV2.input.startingBid

Our mission breathes L.I.F.E. and this basket will help you live it. The large lockbox is made from 16 gauge steel, has two keys and a security cable so you can attached it under your car seat or any stationary object. The dimensions are 9.5"x6.5"x1.75". The trigger gun lock has a 3 digit combination. There are two orange chamber safety flags, two red "Empty Chamber" tags (key chain loop included). To ensure proper safety education for the family included are two books: "Gun Safety for Kids" and "Oliver and Lily Learn Gun Safety". Oliver and Lily was written and illustrated by L.I..FE.'s president and co-founder, Denise Wieck. The lock box was donated by Washtenaw County Sheriff's Office.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing