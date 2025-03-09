Lifetime Membership - Friends of the Museum

Individual Lifetime Membership
$250

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Friends of the Lumberton Historical Museum
Family Lifetime Membership
$400

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration

Friends of the Lumberton Historical Museum - Family Memberships are for your household members.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing