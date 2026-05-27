Puerto Rico Ice Hockey Association Inc

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About this event

Liga Boricua - Sesión de Verano 2026

1761 Calle José Ferrer y Ferrer

Urbanización Santiago Iglesias, San Juan, 00921, Puerto Rico

Youth/Junior item
Youth/Junior
$100

This fee is for Youth/Junior athletes. The fee for the summer session includes up to 32 sessions which started on May 21. This fee has been reduced from its value of $320 ($10 per session)

Senior item
Senior
$120

This is for Senior athletes. The fee for the summer session includes up to 32 sessions which started on May 21. This fee has been reduced from its value of $320 ($10 per session).

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