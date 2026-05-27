Liga Boricua - Sesión de Verano 2026

About this event
Urbanización Santiago Iglesias, San Juan, 00921, Puerto Rico
This fee is for Youth/Junior athletes. The fee for the summer session includes up to 32 sessions which started on May 21. This fee has been reduced from its value of $320 ($10 per session)
This is for Senior athletes. The fee for the summer session includes up to 32 sessions which started on May 21. This fee has been reduced from its value of $320 ($10 per session).
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