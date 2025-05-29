Lighthouse Christian Theatre Concessions

Candy
$2
Bottled Water
$1
Popcorn
$1
Baked Goods
$1
Lighthouse Sticker
$3
Alice in Wonderland T-shirt
$12

Sizes based on Availability.

Lighthouse T-Shirt
$12

Sizes based on Availability.

Sound of Music T-Shirt
$20

Sizes based on Availability.

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing