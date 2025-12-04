Hosted by

Lincoln City Playhouse

Lincoln City Playhouse's 2026 Season Silent Auction

Wicked at the Movies item
Wicked at the Movies
$25

Starting bid

Opening Day of Wicked was Amazing...


2 $20 Gift Cards


Elphaba Doll

Elphaba Popcorn Tin

Elphaba Light Up Glass


Glenda Doll

Glenda Popcorn Tin

Glenda Light Up Glass


Sour Skittles


Value $150

Contact us for a Buy Now Price

Wicked with Funko Pops item
Wicked with Funko Pops
$25

Starting bid

Glinda Funko Pop

Glinda Journal Set

Glinda Takis


Elphaba Funko Pop

Elphaba Journal Set

Elphaba Takis


Wicked:

2 Cups

Vanilla Cupcake Kit

Cookie Dough Pop Kit

Fudge Stripes

Rice Krispies Treat

Blind Box

Bracelets

Uno

Socks

Book

Trubar

3 Chocolates


Value $170

Contact us for a Buy Now Price

Wicked with Care Bear item
Wicked with Care Bear
$25

Starting bid

Elphaba Care Bear

Elphaba Journal Set

Elphaba Ornament

Elphaba Pop Up


Glinda Care Bear

Glinda Journal Set

Glinda Ornament

Glinda Pop Up


Wicked:

Gain Scent Beads

Blind Box

Vanilla Cupcake Kit

Cake Pop Kit

Charm Bracelet Kit

500 piece puzzle

Trubar

Fudge Stripes Cookies

Rice Krispies Treat

Temporary Tattoos

Charm Bracelets

Candy Brooms and Wands

3 Choclates


Value $200

Contact us for a Buy Now Price

Bluey Baking and Fun item
Bluey Baking and Fun
$25

Starting bid

Bluey and Chilli Stuffies


Bluey:

My First Mixing Set

Cookie Cutters

Book

Color Wonder

Magazine

Hot Cocoa Bomb

Dipping Sticks Candy


3 Cookie Mixes


$10 Build A Bear Gift Card


Value $110

Contact us for a Buy Now Price

Lots of Hugs with Squishmallows item
Lots of Hugs with Squishmallows
$20

Starting bid

7 Squishmallows


BLDR Squismallows Theater


Value $150

Contact us for a Buy Now Price

Little Mermaid/Princess Bundle item
Little Mermaid/Princess Bundle
$25

Starting bid

Little Mermaid:

Youth Shirt Size 14

Journal

Youth Watch

Light Up Glass Figure

Snow Glob

2 Disney Trading Pins

Hair Spirals

Makeup, 4 Piece Eye Set and Eyeshadow Palette

Reusable Eye Mask and Brow Mask

Blanket


Princess:

Nail Polish Set

Candy Bar

Book

Giant Coloring Book


Mermaid Necklace with 3 sets of Earings


Sea Breeze Candle

Bath Fizziers


Value $150

Contact us for a Buy Now Price

Learn to Sew item
Learn to Sew
$10

Starting bid

Sewing Kits:

Happy Farm

Woodland Animals

Woodland Friends


Punch Needle Kit


4 Lego Sets


Value $50

Contact us for a Buy Now Price

All About Christmas item
All About Christmas
$10

Starting bid

3 Santa Ornament's

2 Men's socks

2 Women's Socks

5 Stuffies

2 Squishies


Wooden Art:

Ho Ho Ho

Merry Christmas/ Ornament's

Merry Christmas Trucks


Value $75

Contact us for a Buy Now Price

A Christmas Story item
A Christmas Story
$15

Starting bid

Lamp Adult Sweater LG

Oh Fudge Stocking Cape

Fuzzy Socks

Ralphie Walking Bunny

Deck of Cards


Ornaments:

It's Glorious!

Cassette

Ralphie


Value $100

Contact us for a Buy Now Price

All Things Autumn item
All Things Autumn
$10

Starting bid

Spatula and Spoon Set

Adult Apron

Oven Mitt

Kitchen Towel

Platter

Cookie Cutters

Shopping List

Sign

2 Turkeys

2 Dolls


Value $50

Contact us for a Buy Now Price

Enough Hearts to go Around item
Enough Hearts to go Around
$10

Starting bid

$50 Gift Card From B Nails

2 Glasses

6 Artwork

Stationary


Value $100

Contact us for a Buy Now Price

Did Someone Say Hot Cocoa item
Did Someone Say Hot Cocoa item
Did Someone Say Hot Cocoa
$25

Starting bid

This is a large set of Hot Chocolate Fun!!!


Apron/Spatula

2 Cups

Whipped Hand Soup

Candle

9 Bombs

4 Hot Chocolate Spoons

Peppermint Spoons

4 Marshmellow Toppers

Mini Marshmellows

2 Gingerbread Kits

2 Mini Gingerbread House

2 Mini Gingerbread Men

Almonds

5 Candies


Value $150

Contact us for a Buy Now Price

Coastal Shoes item
Coastal Shoes
$20

Starting bid

$50 Gift Card

2 Pairs of Socks

Foot Rubz Massage


Value $75

Contact us for a Buy Now Price

Floats Experience item
Floats Experience
$25

Starting bid

$75 Gift Card

Glass Float


Value $120

Contact us for a Buy Now Price

Trillium Natural Foods item
Trillium Natural Foods
$25

Starting bid

$75 Gift Card

Bag

2 Chocolates

2 Candles

2 Licorice

Body Lotion

Stickers


Value $120

Contact us for a Buy Now Price

Survival Kit item
Survival Kit
$25

Starting bid

72 Hour Emergency Food Supple

Survival Kit

Pepper Blaster 2


Value $120

Contact us for a Buy Now Price

Around Lincoln City item
Around Lincoln City
$10

Starting bid

$15 Gift Card to Lincoln City Gifts

$25 Gift Card to The Beach Club

2 Season Tickets - LCP 2026 Plays

6 Cholates


Value $65

Contact us for a Buy Now Price

Wine Set with Wine Rack item
Wine Set with Wine Rack
$25

Starting bid

Catherdral Ridge 2012 Pinot Noir

Amaterra 2021 Pinot Noir

MarchesIi Vineyard 2018 Solimano


Wine Rack


Value $130

Contact us for a Buy Now Price

Surf Fun item
Surf Fun
$20

Starting bid

$25 ZuhG Surf Shop Gift Card

Sticker

Life in Better at the Beach Magnet

Surfer Dudes Powered by Wave

Hoodie


Value $100

Contact us for a Buy Now Price

Crate of Wine item
Crate of Wine
$25

Starting bid

Crate with Corks inside

2 Side Door Cups


Wine:

*St Josef's 2015 Estate Pinot Gris

*Community Cellars 2021 Chardonnay

*High Valley 2014 Cabernet Sauvignon

*Gratavinum 2021 Priorat

*Brut Opera Prima Sparkling Wine

*Pares Balta 2019 Gamatxa Cabernet

*Chehalem 2014 Pinot Blanc

*Tisdale Pinto Grigio


Value $175

Contact us for a Buy Now Price

Everything Oregon item
Everything Oregon
$25

Starting bid

Oregon Cutting/Charcuterie Board


Depot Baqy Apron


DREGS Vodka Bag

2 bottles of DREGS Vodka


Marionberry Premium Beverage Concentrate


DHOS Non-Alcoholic Liqueur


Value $120

Contact us for a Buy Now Price

You need a Kitty item
You need a Kitty
$10

Starting bid

Everything you need to get a Kitty!


Litter Box

Litter

Food/Water Dish

Bed

A Lot of Toys

Cat Treats

Lids for Canned Food


Value $100

Contact us for a Buy Now Price

Wiked Scentsy item
Wiked Scentsy
$20

Starting bid

