Lincoln City Playhouse's 2026 Season Silent Auction

Starting bid
Opening Day of Wicked was Amazing...
2 $20 Gift Cards
Elphaba Doll
Elphaba Popcorn Tin
Elphaba Light Up Glass
Glenda Doll
Glenda Popcorn Tin
Glenda Light Up Glass
Sour Skittles
Value $150
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Glinda Funko Pop
Glinda Journal Set
Glinda Takis
Elphaba Funko Pop
Elphaba Journal Set
Elphaba Takis
Wicked:
2 Cups
Vanilla Cupcake Kit
Cookie Dough Pop Kit
Fudge Stripes
Rice Krispies Treat
Blind Box
Bracelets
Uno
Socks
Book
Trubar
3 Chocolates
Value $170
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Elphaba Care Bear
Elphaba Journal Set
Elphaba Ornament
Elphaba Pop Up
Glinda Care Bear
Glinda Journal Set
Glinda Ornament
Glinda Pop Up
Wicked:
Gain Scent Beads
Blind Box
Vanilla Cupcake Kit
Cake Pop Kit
Charm Bracelet Kit
500 piece puzzle
Trubar
Fudge Stripes Cookies
Rice Krispies Treat
Temporary Tattoos
Charm Bracelets
Candy Brooms and Wands
3 Choclates
Value $200
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Bluey and Chilli Stuffies
Bluey:
My First Mixing Set
Cookie Cutters
Book
Color Wonder
Magazine
Hot Cocoa Bomb
Dipping Sticks Candy
3 Cookie Mixes
$10 Build A Bear Gift Card
Value $110
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
7 Squishmallows
BLDR Squismallows Theater
Value $150
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Little Mermaid:
Youth Shirt Size 14
Journal
Youth Watch
Light Up Glass Figure
Snow Glob
2 Disney Trading Pins
Hair Spirals
Makeup, 4 Piece Eye Set and Eyeshadow Palette
Reusable Eye Mask and Brow Mask
Blanket
Princess:
Nail Polish Set
Candy Bar
Book
Giant Coloring Book
Mermaid Necklace with 3 sets of Earings
Sea Breeze Candle
Bath Fizziers
Value $150
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Sewing Kits:
Happy Farm
Woodland Animals
Woodland Friends
Punch Needle Kit
4 Lego Sets
Value $50
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
3 Santa Ornament's
2 Men's socks
2 Women's Socks
5 Stuffies
2 Squishies
Wooden Art:
Ho Ho Ho
Merry Christmas/ Ornament's
Merry Christmas Trucks
Value $75
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Lamp Adult Sweater LG
Oh Fudge Stocking Cape
Fuzzy Socks
Ralphie Walking Bunny
Deck of Cards
Ornaments:
It's Glorious!
Cassette
Ralphie
Value $100
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Spatula and Spoon Set
Adult Apron
Oven Mitt
Kitchen Towel
Platter
Cookie Cutters
Shopping List
Sign
2 Turkeys
2 Dolls
Value $50
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$50 Gift Card From B Nails
2 Glasses
6 Artwork
Stationary
Value $100
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
This is a large set of Hot Chocolate Fun!!!
Apron/Spatula
2 Cups
Whipped Hand Soup
Candle
9 Bombs
4 Hot Chocolate Spoons
Peppermint Spoons
4 Marshmellow Toppers
Mini Marshmellows
2 Gingerbread Kits
2 Mini Gingerbread House
2 Mini Gingerbread Men
Almonds
5 Candies
Value $150
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$50 Gift Card
2 Pairs of Socks
Foot Rubz Massage
Value $75
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$75 Gift Card
Glass Float
Value $120
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$75 Gift Card
Bag
2 Chocolates
2 Candles
2 Licorice
Body Lotion
Stickers
Value $120
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
72 Hour Emergency Food Supple
Survival Kit
Pepper Blaster 2
Value $120
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$15 Gift Card to Lincoln City Gifts
$25 Gift Card to The Beach Club
2 Season Tickets - LCP 2026 Plays
6 Cholates
Value $65
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Catherdral Ridge 2012 Pinot Noir
Amaterra 2021 Pinot Noir
MarchesIi Vineyard 2018 Solimano
Wine Rack
Value $130
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
$25 ZuhG Surf Shop Gift Card
Sticker
Life in Better at the Beach Magnet
Surfer Dudes Powered by Wave
Hoodie
Value $100
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Crate with Corks inside
2 Side Door Cups
Wine:
*St Josef's 2015 Estate Pinot Gris
*Community Cellars 2021 Chardonnay
*High Valley 2014 Cabernet Sauvignon
*Gratavinum 2021 Priorat
*Brut Opera Prima Sparkling Wine
*Pares Balta 2019 Gamatxa Cabernet
*Chehalem 2014 Pinot Blanc
*Tisdale Pinto Grigio
Value $175
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Oregon Cutting/Charcuterie Board
Depot Baqy Apron
DREGS Vodka Bag
2 bottles of DREGS Vodka
Marionberry Premium Beverage Concentrate
DHOS Non-Alcoholic Liqueur
Value $120
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
Everything you need to get a Kitty!
Litter Box
Litter
Food/Water Dish
Bed
A Lot of Toys
Cat Treats
Lids for Canned Food
Value $100
Contact us for a Buy Now Price
Starting bid
