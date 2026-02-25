Lincoln Los Leones PTA Food & Swag Sales

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Sizes available: Small
Tallas disponible: Chico
Plate of tortilla chips with nacho cheese + optional jalapenos.
Un plato de totopos con queso derretido y si guste con jalapenos
slice of Domino's pizza: cheese, veggie or pepperoni
un pedazo de pizza de Domino's de queso, vegetales o de pepperoni
16oz bottle of water
una botella de agua de 16 onzas
fresh popped salted popcorn
palomitas hecho con sal
Caprisun or juice box, variety of flavors
cajita o bolsa de jugos; sabores variados
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