Offered by

Pta California Congress Of Parents Teachers & Students Inc

About this shop

Lincoln Los Leones PTA Food & Swag Sales

T-shirt
$20

Sizes available: Small

Tallas disponible: Chico

Nachos
$3

Plate of tortilla chips with nacho cheese + optional jalapenos.


Un plato de totopos con queso derretido y si guste con jalapenos

Slice of pizza
$1

slice of Domino's pizza: cheese, veggie or pepperoni


un pedazo de pizza de Domino's de queso, vegetales o de pepperoni

Water bottle
$1

16oz bottle of water


una botella de agua de 16 onzas

Popcorn
$2

fresh popped salted popcorn


palomitas hecho con sal

Juice
$1

Caprisun or juice box, variety of flavors


cajita o bolsa de jugos; sabores variados

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