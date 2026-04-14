LINK-Programa de capacitación

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Utilizamos Zeffy, una plataforma gratuita para organizaciones, lo que permite que el 100% de tu pago vaya directamente a nuestro programa.
Zeffy se sostiene por contribuciones opcionales que podrás ver al final del pago.
Puedes modificar esa contribución a $0 si así lo deseas.
Curso enfocado en el desarrollo de visión personal, planificación estratégica y toma de decisiones alineadas con el propósito de Dios.
Forma parte del Programa de Liderazgo Transformador (LINK), diseñado para potenciar tu crecimiento personal, profesional, empresarial y espiritual.
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Acceso completo a los 4 cursos del Programa de Liderazgo Transformador (LINK), una formación integral diseñada para desarrollar liderazgo, visión estratégica y propósito en el contexto personal, profesional y ministerial.
Incluye:
• Mi Plan de Vida (SGE 103)
• Sistema Empresarial de Gestión (SGE 203)
• Culturas y Misión Urbana (MIS 501)
• Fe, Misión y Negocios (CBI 101)
Ideal para personas que desean un proceso estructurado de crecimiento con impacto real en su vida y entorno.
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