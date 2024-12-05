Lista de espera: Registro familiar: 11.º evento anual Lalo's Spirit of Giving

Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando. Independientemente de cuántos niños esté registrando, solo agregue 1 "boleto" al carrito.
**Si tiene más de 8 hijos, utilice esta opción también
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando. Independientemente de cuántos niños esté registrando, solo agregue 1 "boleto" al carrito.
**Si tiene más de 8 hijos, utilice esta opción también
4 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
3 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 3 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
2 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 2 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
5 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 5 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
6 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 6 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
7 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 7 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
8 Niños/as/es - Registros Del Evento
Free
This is a group ticket, it includes 8 tickets
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Recordatorio: este es un evento GRATUITO. En la página siguiente, complete su información como "comprador". La información del "boleto" será la de cada niño para el que se esté registrando.
Elige el "boleto" con la cantidad de niños que estás registrando. Incluso si se está registrando para varios niños, agregue solo 1 "boleto" al carrito.
Add a donation for LaloBoy Foundation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!