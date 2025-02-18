eventClosed

Litchfield Hills Art Auction

3 Flanders Rd, Bethlehem, CT 06751, USA

#100 "Rock Garden" by Carole Abbate item
#100 "Rock Garden" by Carole Abbate
$100

An original watercolor by Carol Abbate, matted in a 12" x 15" black frame
#101 "Swans" by Mary Jane Laboudy item
#101 "Swans" by Mary Jane Laboudy
$125

An original watercolor by Mary Jane Laboudy, matted and framed 11" x 14"
#102 "Owl" by Mary Jane Laboudy item
#102 "Owl" by Mary Jane Laboudy
$125

An original watercolor painting by Mary Jane Laboudy matted and framed 13 1/2" x 16 1/2"
#103 "Bee" by Mary Jane Laboudy item
#103 "Bee" by Mary Jane Laboudy
$125

An orignial watercolor by Mary Jane Laboudy Matted and Framed 11" x 14"
#104 "Fox" by Mary Jane Laboudy item
#104 "Fox" by Mary Jane Laboudy
$125

An original watercolor by Mary Jane Laboudy, matted and framed 11" x 14"
#105 "The Armor of God" by Mary Jane Laboudy item
#105 "The Armor of God" by Mary Jane Laboudy
$125

An original watercolor by Mary Jane Laboudy, matted and framed 11" x 14"
#106 "Otter" by Mary Jane Laboudy item
#106 "Otter" by Mary Jane Laboudy
$125

An original watercolor by Mary Jane Laboudy, matted and framed 11" x 14"
#107/108 "Florals" by Kellyn Trapp item
#107/108 "Florals" by Kellyn Trapp
$35

A set of original watercolor paintings on canvas, each measuring 8" x 10"
#109 "Tulips" by Kellyn Trapp item
#109 "Tulips" by Kellyn Trapp
$50

An original watercolor on canvas by Kellyn Trapp 12" x 16"
#110 "Caught Up" by Robert Trapp item
#110 "Caught Up" by Robert Trapp
$30

An original acrylic on canvas by Robert Trapp 11" x 14"
#111 "Glory Overflow" by Robert Trapp item
#111 "Glory Overflow" by Robert Trapp
$30

An original acrylic on canvas by Robert Trapp 14" x 18"
#112 "Crashing Waves" by Pam Blasavage item
#112 "Crashing Waves" by Pam Blasavage
$100

An original oil painting by Pam Blasavage 8" x 10"
#113 "Sunrise" by Juan Andreu item
#113 "Sunrise" by Juan Andreu
$125

"Sunrise" by Juan Andreu is an original acrylic painting mounted in a gold frame 12" x 15"
#114 "Brewing Storm" by Juan Andreu item
#114 "Brewing Storm" by Juan Andreu
$125

"Brewing Storm" by Juan Andreu is an original acrylic painting mounted in a gold frame 12" x 15"
#115 "Autumn Sunrise"-Juan Andreu item
#115 "Autumn Sunrise"-Juan Andreu
$50

"Autumn Sunrise" by Juan Andreu is an original acrylic painting mounted in a gold frame 12" x 15"
#116 "Turtle" by Joe Chabot item
#116 "Turtle" by Joe Chabot
$10

"Turtle" by Joe Chabot is an original watercolor painting, matted and ready to frame in an 11" x 14" frame
#117 "Salvation of Man" by Joe Chabot item
#117 "Salvation of Man" by Joe Chabot
$25

"Salvation of Man" is an original abstract watercolor by Joe Chabot, matted and framed 11" x 14"
#118 "Pink & Blue Cow" by Joe Chabot item
#118 "Pink & Blue Cow" by Joe Chabot
$25

"Pink and Blue Cow" by Joe Chaobt is an original abstract watercolor painting, mounted and framed 11" x 14"
#119 "Rooster" by Joe Chabot item
#119 "Rooster" by Joe Chabot
$25

"Rooster" by Joe Chabot is an original watercolor painting, matted and framed 11" x 14"
#120 "Man in Thought" by Joe Chabot item
#120 "Man in Thought" by Joe Chabot
$25

"Man in Thought" by Joe Chabot is an original abstract watercolor & ink painting, matted and framed 11" x 14"
#121 "Jesus on the Shore" by Al Pirozzoli item
#121 "Jesus on the Shore" by Al Pirozzoli
$35

"Jesus on the Shore" is an original mixed media by Al Pirozzoli, matted 11" x 14" ready for framing.
#122 "Slice of Watermelon" by Al Pirozzoli item
#122 "Slice of Watermelon" by Al Pirozzoli
$35

#123 Barn laser etching on metal by A.S. Pirozzoli item
#123 Barn laser etching on metal by A.S. Pirozzoli
$50

An original drawing transferred by laser onto metal mounted in a 11" x 14" white mat, ready for framing
#124 "Lamp with Shade" by Al Pirozzoli item
#124 "Lamp with Shade" by Al Pirozzoli
$35

#125 "Expectation" by Al Pirozzoli item
#125 "Expectation" by Al Pirozzoli
$40

#126 "Peace Pipe" by Al Pirozzoli item
#126 "Peace Pipe" by Al Pirozzoli
$35

#127 "Boy inn the Rain" by Al Pirozzoli item
#127 "Boy inn the Rain" by Al Pirozzoli
$45

#128 "Nature with 3-D Branches" by Al Pirozzoli item
#128 "Nature with 3-D Branches" by Al Pirozzoli
$50

#129 "Flowers in a Basket" by Al Pirozzoli item
#129 "Flowers in a Basket" by Al Pirozzoli
$40

#130 "Bottles" by Al Pirozzoli item
#130 "Bottles" by Al Pirozzoli
$35

#131 "Boy on Shoreline" by Al Pirozzoli item
#131 "Boy on Shoreline" by Al Pirozzoli
$35

#132 "Can't Hear a Sound" by Al Pirozzoli item
#132 "Can't Hear a Sound" by Al Pirozzoli
$35

An original mixed media by Al Pirozzoli, matted 11" x 14" ready for framing.
#133 "Cat" by Mary Jane Laboudy item
#133 "Cat" by Mary Jane Laboudy
$500

An original carving from Alabaster by Mary Jane Laboudy. approximately 9.5" wide by 6" tall
#134 "Lotus" by Mary Jane Laboudy item
#134 "Lotus" by Mary Jane Laboudy
$500

An original carving from Alabaster by Mary Jane Laboudy. approximately 9.5" wide by 9" tall
#135 Large Mouth Bass-by Jim Laboudy item
#135 Large Mouth Bass-by Jim Laboudy
$50

Chainsaw carving donated by Faraci Woodworks of Bethlehem, CT. This detailed chainsaw carving by Jim Laboudy is carved out of pine and then hand painted. Jim's grandson and owner of Faraci Woodworks does incredible work, check him out on Instagram Faraci.Woodworks Dimensions 11" x 21"
#136 "Not far from Here" by SDaignault item
#136 "Not far from Here" by SDaignault
$350

Original acrylic on canvas-framed 25" x 25" by Sandra Daignault
#137 "Musical Universe" by SDaignault item
#137 "Musical Universe" by SDaignault
$350

original oil and cold wax-framed 19" x 16" by Sandra Daignault
#138 "Country Road" by SDaignault item
#138 "Country Road" by SDaignault
$450

original acrylic on aluminum- framed 26" x 22" by Sandra Diagnault
#139 "Spring Container Garden" by SDaignault item
#139 "Spring Container Garden" by SDaignault
$100

original acrylic on canvas- 12" x 16" by Sandra Daignault
#140 "White Memorial" by SDaignault item
#140 "White Memorial" by SDaignault
$350

original acrylic on canvas-framed 24" x 30" by Sandra Daignault
#141 "Yellow Vase" SDaignault item
#141 "Yellow Vase" SDaignault
$250

original acrylic on gallery wrapped canvas- 24"24" by Sandra Daignault
#142 "Sticks and Stones" by Joe Chabot item
#142 "Sticks and Stones" by Joe Chabot
$50

"Sticks and Stones" is an original work of art by Joe Chabot Natural elements on canvas famed in wood floating frame. 11" x 14"
#143 "Spanish Bull" by Juan Andreu item
#143 "Spanish Bull" by Juan Andreu
$1,500

An original clay fired sculpture by Juan Andreu approximately 13" X 12" x 9"
#144 "Floral Window" by Viktor Bevanda item
#144 "Floral Window" by Viktor Bevanda
$40

"Floral Window" is a signed print by Viktor Bevanda, an extraordinary artist from South Florida. Despite facing challenges with verbal communication due to autism, Vitkor's artwork speaks volumes, touching hearts and inspiring souls worldwide. (matted to fit 11" x 14" frame not included)
#145 "Venice" by Viktor Bevanda item
#145 "Venice" by Viktor Bevanda
$40

"Venice"-is a signed print by Viktor Bevanda, an extraordinary artist from South Florida. Despite facing challenges with verbal communication due to autism, Vitkor's artwork speaks volumes, touching hearts and inspiring souls worldwide. (matted to fit 11" x 14" frame not included)
#146 "Italian Countryside" by Viktor Bevanda item
#146 "Italian Countryside" by Viktor Bevanda
$40

"Italian Countryside"-is a signed print by Viktor Bevanda, an extraordinary artist from South Florida. Despite facing challenges with verbal communication due to autism, Vitkor's artwork speaks volumes, touching hearts and inspiring souls worldwide. (matted to fit 11" x 14" frame not included)
#147 "Mediterranean Countryside" by Viktor Bevanda item
#147 "Mediterranean Countryside" by Viktor Bevanda
$40

"Mediterranean Countryside"-is a signed print by Viktor Bevanda, an extraordinary artist from South Florida. Despite facing challenges with verbal communication due to autism, Vitkor's artwork speaks volumes, touching hearts and inspiring souls worldwide. (matted to fit 11" x 14" frame not included)
#148 "Tulips" by Joe Chabot item
#148 "Tulips" by Joe Chabot
$35

"Tulips" is an original watercolor by Joe Chabot,matted 11" x 14" ready for framing.
#149 "Wired Colors" by Joe Chabot item
#149 "Wired Colors" by Joe Chabot
$35

"Wired Colors" is an original abstract watercolor by Joe Chabot, matted 11" x 14" ready for framing
#150 "Blue Orange Green" by Joe Chabot item
#150 "Blue Orange Green" by Joe Chabot
$35

"Blue Orange Green" is an original abstract watercolor by Joe Chabot, matted 11" x 14" ready for framing

