🍁Little Critter Crew’s Cozy Fall Auction 1/3 🍁

Bunny Embroidery item
Bunny Embroidery
$1

Starting bid

Hand-Embroidered Bunny.
6.5" diameter

Embroidery Floss Set item
Embroidery Floss Set
$1

Starting bid

Embroidery Floss Set

Hamster Undated Memobook item
Hamster Undated Memobook
$1

Starting bid

Hamster Undated Memobook from Bellinghamsters 6" x 8.5"

Forest Animals Print Bunny Bed item
Forest Animals Print Bunny Bed
$1

Starting bid

Forest Animals Print Bunny Bed by Sleep Sweet Pet Beds 18" x 16"

Pink Rainbows Print Bunny Bed item
Pink Rainbows Print Bunny Bed
$1

Starting bid

Pink Rainbows Print Bunny Bed by Sleep Sweet Pet Beds 18" x 16"

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print item
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print
$1

Starting bid

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 15" x 12"

Desert Framed Print item
Desert Framed Print
$1

Starting bid

Desert Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"

Antique Deer Buttons Framed Print item
Antique Deer Buttons Framed Print
$1

Starting bid

Antique Deer Buttons Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"

Antique Buttons Framed Print item
Antique Buttons Framed Print
$1

Starting bid

Antique Buttons Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"

Lily Framed Print item
Lily Framed Print
$1

Starting bid

Lily Framed Print by Shirley Debraal 12" x 10"

Chickens Framed Print item
Chickens Framed Print
$1

Starting bid

Chickens Framed Print by Shirley Debraal 11.5" x 9.5"

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print item
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print
$1

Starting bid

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print item
Fruit & Chocolate Bunny Framed Print
$1

Starting bid

Fruit & Chocolate Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"

Antique Bunny Framed Print item
Antique Bunny Framed Print
$1

Starting bid

Antique Bunny Framed Print by Shirley Debraal 8" x 6"

Antique Toy Framed Print item
Antique Toy Framed Print
$1

Starting bid

Antique Toy Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"

Antique Duck Framed Print item
Antique Duck Framed Print
$1

Starting bid

Antique Duck Framed Print by Shirley Debraal 8.5" x 6.5"

Mouse Original Painting on Canvas item
Mouse Original Painting on Canvas
$1

Starting bid

Mouse Original Painting on Canvas by Mostly Mousey Art 8" x 8"

Rainbow Nub-tail Keychain item
Rainbow Nub-tail Keychain
$1

Starting bid

Rainbow Nub-tail Keychain 9" by Island Danger Creates

Foxy Long-tail Keychain (Copy) item
Foxy Long-tail Keychain (Copy)
$1

Starting bid

Foxy Long-tail Keychain 12" by Island Danger Creates

Bunny Pencil Case item
Bunny Pencil Case
$1

Starting bid

Bunny Pencil Case by Fubini Crafts 7" x 4"

Bustruction Sticker item
Bustruction Sticker
$1

Starting bid

Bunstruction Sticker by Fubini Crafts 4"

Skateboard Bunny Sticker item
Skateboard Bunny Sticker
$1

Starting bid

Skateboard Bunny Sticker by Fubini Crafts 4"

Rainbow Holographic Bunny Sticker item
Rainbow Holographic Bunny Sticker
$1

Starting bid

Rainbow Holographic Bunny Sticker by Fubini Crafts 4"

Pumpkin Bunny Pin item
Pumpkin Bunny Pin
$1

Starting bid

Pumpkin Bunny Pin by Fubini Crafts 1.5"

Bunny Popsicle Pin item
Bunny Popsicle Pin
$1

Starting bid

Bunny Popsicle Pin by Fubini Crafts 1.5"

Bunny in Bed Pin item
Bunny in Bed Pin
$1

Starting bid

Bunny in Bed Pin by Fubini Crafts 1.5"

Hamster Crochet Kit item
Hamster Crochet Kit
$1

Starting bid

Hamster Crochet crafting Kit by the Woobles

Tan Crocheted Guinea Pig item
Tan Crocheted Guinea Pig
$1

Starting bid

Tan Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"

Tri-Colored Crocheted Guinea Pig item
Tri-Colored Crocheted Guinea Pig
$1

Starting bid

Tri-Colored Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"

Brown & White Crocheted Guinea Pig item
Brown & White Crocheted Guinea Pig
$1

Starting bid

Brown & White Crocheted Guinea Pig by Bizzle Buddies 8"

$40 Gift Certificate - All Things Kids & More item
$40 Gift Certificate - All Things Kids & More
$1

Starting bid

$40 Gift Certificate - All Things Kids & More


Located: 3865 W 11th Ave, Eugene, OR 97402

Guinea Pig Original Painting on Canvas item
Guinea Pig Original Painting on Canvas
$1

Starting bid

Guinea Pig Original Painting on Canvas 8"x6"

Who Has a Pet Hedgehog? item
Who Has a Pet Hedgehog?
$1

Starting bid

Who Has a Pet Hedgehog?

Written by Jan Heng, Illustrated by Tan Su En.

8.5" x 11"


Floral Pencil Bag item
Floral Pencil Bag
$1

Starting bid

Floral Pencil Bag 8" x 4"

Hamster Thank You Cards item
Hamster Thank You Cards
$1

Starting bid

Hamster Thank You Cards (6) with envelopes 5" x 3.5"

Official Pokemon Eevee Plush item
Official Pokemon Eevee Plush
$1

Starting bid

Official Pokémon Eevee Plush 10"

Rub My Feet Bunny Card item
Rub My Feet Bunny Card
$1

Starting bid

Rub My Feet Bunny Card 4" x 5.5"

Peeps Pancakes Mix and Pan Set item
Peeps Pancakes Mix and Pan Set
$1

Starting bid

Peeps Pancakes Mix and Pan Set 13" from All Things Kids and More in Eugene.


CONTAINS: WHEAT AND MILK

Adopt Bunny Sticker item
Adopt Bunny Sticker
$1

Starting bid

Adopt Bunny Sticker 4"

The Sacred Rabbit Tarot Deck item
The Sacred Rabbit Tarot Deck
$1

Starting bid

The Sacred Rabbit Tarot Deck 4" x 5"

Clear Cherry Rat Acrylic Keychain item
Clear Cherry Rat Acrylic Keychain
$1

Starting bid

Clear Cherry Rat Acrylic Keychain 3"

Only Monsters Test on Animals Sticker item
Only Monsters Test on Animals Sticker
$1

Starting bid

Only Monsters Test on Animals Sticker 4"

Clear Cake & Egg Rat Acrylic Keychain item
Clear Cake & Egg Rat Acrylic Keychain
$1

Starting bid

Clear Cake & Egg Rat Acrylic Keychain 3"

Rainy Day Rat & Bunny Holographic Stickers item
Rainy Day Rat & Bunny Holographic Stickers
$1

Starting bid

Rainy Day Rat & Bunny Holographic Stickers 3" each

Handmade Hammock (black) item
Handmade Hammock (black)
$1

Starting bid

Handmade Hammock (black) from RatteryOrg on Etsy 10" diameter

Handmade Hammock (purple) item
Handmade Hammock (purple)
$1

Starting bid

Handmade Hammock (purple) from RatteryOrg on Etsy 10" diameter

Strawberry & Peach Donut Rodent Treats item
Strawberry & Peach Donut Rodent Treats
$1

Starting bid

Strawberry & Peach Donut Rodent Treats by RatteryOrg on Etsy.


Contains: Quinoa Flour, strawberries, peaches, EGG, baking powder, whole oats, olive oil, and purified water.

Hanging Rat Toy item
Hanging Rat Toy
$1

Starting bid

Hanging Rat Toy by RatteryOrg on Etsy 12"

