Little Critter Crew

Hosted by

Little Critter Crew

About this event

Sales closed

Little Critter Crew's Cozy Fall Auction 2/3

Chinchilla Sticker item
Chinchilla Sticker
$1

Starting bid

Chinchilla Sticker by Nori Studios 4"

Handmade Mouse Mini Bed item
Handmade Mouse Mini Bed
$1

Starting bid

Handmade Mouse Mini Bed 4" diameter

Handmade Hamster Mini Bed item
Handmade Hamster Mini Bed
$1

Starting bid

Handmade Hamster Mini Bed 6" Diameter

Flower Print Framed item
Flower Print Framed
$1

Starting bid

Flower Print Framed by TK Creates 8"x 8"

Floral Sticker Bundle item
Floral Sticker Bundle
$1

Starting bid

Floral Sticker Bundle by TK Creates 3" each

Lament of Hathor Book item
Lament of Hathor Book
$1

Starting bid

Lament of Hathor by Samuel Baca-Henry

Custom Pet Portrait item
Custom Pet Portrait
$1

Starting bid

Custom Pet Portrait with no background by Grafitoland

Trash Raccoon Print item
Trash Raccoon Print
$1

Starting bid

Trash raccoon print 4"x 6"

You're Telling Me a Gar Licked This Bread Print item
You're Telling Me a Gar Licked This Bread Print
$1

Starting bid

You're Telling Me a Gar Licked This Bread Print 4" x 6"

I Can Scream Even Louder Print item
I Can Scream Even Louder Print
$1

Starting bid

I Can Scream Even Louder Print 4" x 6"

Bee & Puppy Cat Print item
Bee & Puppy Cat Print
$1

Starting bid

Bee & Puppy Cat print 4.5" x 7"

Pet Christmas Card item
Pet Christmas Card
$1

Starting bid

Pet Christmas Card 4.5" x 6.5"

Small Animal Gift Basket item
Small Animal Gift Basket
$1

Starting bid

Small Animal Gift Basket includes $10 gift certificate, bedding, and much more!

Locations:

4441 Main St, Springfield, OR 97478
39355 McKenzie Hwy, Springfield, OR 97478

Mid Century Modern Brass Mouse item
Mid Century Modern Brass Mouse
$1

Starting bid

Mid Century Modern Brass Mouse 3" tall, will be mailed by Donor Lorri G.

Anne & Shal Pin item
Anne & Shal Pin
$1

Starting bid

Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from Snake Charm Pins

Anne & Shal Gold Apple Pin item
Anne & Shal Gold Apple Pin
$1

Starting bid

Anne & Shal Gold Apple Pin Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from snake charm pins

Anne as a Fairy Pin item
Anne as a Fairy Pin
$1

Starting bid

Anne as a Fairy Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from Snake Charm Pins

Anne with Roses Pin item
Anne with Roses Pin
$1

Starting bid

Anne with Roses Pin Sugar Apple Fairytale from Snake Charm Pins

Treat Sampler item
Treat Sampler
$1

Starting bid

Treat Sampler from Fuzzy Bunz

Donut Worry Be Happy Treats item
Donut Worry Be Happy Treats
$1

Starting bid

Donut Worry Be Happy Treats from Fuzzy Bunz 1 0z

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