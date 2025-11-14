Little Critter Crew's Cozy Fall Auction 2/3

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About this event
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Chinchilla Sticker by Nori Studios 4"
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Handmade Mouse Mini Bed 4" diameter
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Handmade Hamster Mini Bed 6" Diameter
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Flower Print Framed by TK Creates 8"x 8"
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Floral Sticker Bundle by TK Creates 3" each
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Lament of Hathor by Samuel Baca-Henry
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Custom Pet Portrait with no background by Grafitoland
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Trash raccoon print 4"x 6"
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You're Telling Me a Gar Licked This Bread Print 4" x 6"
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I Can Scream Even Louder Print 4" x 6"
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Bee & Puppy Cat print 4.5" x 7"
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Pet Christmas Card 4.5" x 6.5"
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Small Animal Gift Basket includes $10 gift certificate, bedding, and much more!
Locations:
4441 Main St, Springfield, OR 97478
39355 McKenzie Hwy, Springfield, OR 97478
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Mid Century Modern Brass Mouse 3" tall, will be mailed by Donor Lorri G.
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Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from Snake Charm Pins
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Anne & Shal Gold Apple Pin Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from snake charm pins
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Anne as a Fairy Sugar Apple Fairytale Enamel Pin from Snake Charm Pins
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Anne with Roses Pin Sugar Apple Fairytale from Snake Charm Pins
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Treat Sampler from Fuzzy Bunz
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Donut Worry Be Happy Treats from Fuzzy Bunz 1 0z
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!