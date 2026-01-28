Ronald McDonald House

Hosted by

Ronald McDonald House

About this event

LIV-ON Foundation's Welcome Spring Cocktail Party

1100 Jericho Tpke

Westbury, NY 11590, USA

Individual Ticket
$125
Presenting Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Sponsor board signage at event

Customized digital journal at event

Post-event social media recognition

Logo on digital invitation

Ronald McDonald House logo on company website

Gold Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Brick inscription at Ronald McDonald House
Sponsor board signage at event

Customized digital journal at event

Post-event social media recognition

Silver Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Sponsor board signage at event

Customized digital journal at event

Bronze Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Sponsor board signage at event

Customized digital journal at event

Add a donation for Ronald McDonald House

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!