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About this raffle

Liv With Purpose's Annual Carnival Raffle 2026

3 Ticket Pack
$5

3 chances to win. Can place in the same or different baskets. For complete list, please see our website.

8 Ticket Pack
$10

8 chances to win. Can place in the same or different baskets. Please Indicate which baskets you would like to add. For complete list, please see our website.

20 Ticket Pack
$20

15 chances to win. Can place in the same or different baskets. Please Indicate which baskets you would like to add. For complete list, please see our website.

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