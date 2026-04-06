Liv With Purpose's Annual Carnival Raffle 2026

Hosted by
About this raffle
3 chances to win. Can place in the same or different baskets. For complete list, please see our website.
8 chances to win. Can place in the same or different baskets. Please Indicate which baskets you would like to add. For complete list, please see our website.
15 chances to win. Can place in the same or different baskets. Please Indicate which baskets you would like to add. For complete list, please see our website.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!