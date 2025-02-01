LIVE AUCTION---Brunch to Behold

Topsail Island Weekend Getaway
$1,000
23
Shackleford Island Tour & 2 Night Stay at Beaufort Hotel
$900
45
Bald Head Island Golf x 4 + Dinner + Stay
free
Bali: 8 Days & 7 Nights
$2,300
3 winners 24 26 21
Mexico: 8 Days & 7 Nights
$1,400
2 winners, 24, 31
Tuscany: 7 Days & 6 Nights
$3,000
3 winners, 14, 24, 44
Lumina Gem: Earrings or Necklace
$2,500
14
Antigua: up to 3 rooms or 10 nights, All Inclusive
$900
49
