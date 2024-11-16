Living Word Church Of The Bay Area
Live Auction Shop
Fire Pit and Grill ERIC
$1,150
add
Condo in Belize for 7 Days KARLA
$2,000
add
Private Airplane Ride ($600 minimum) BILLY
$750
add
1 Year Personal Parking Spot for LWC FRANK WILL PAY SUN 17
$2,000
add
6 Months Personal Parking Spot LWC LORI
$550
add
Mexico Condo #1 Ashley
$1,500
add
Mexico Condo #2 Maria
$1,500
add
1 year parking spot #2 STEVEN PAID BY CHECK RIVCO
$2,000
add
BELIZE CONDO #2 ALLEN
$2,000
add
BOSS GUITAR LOGAN
$400
add
PATIO FURNITURE JOHN
$425
add
PATIO FURNITURE LEO
$425
add
4 ALLEY THEATER TICKETS JOHN W
$400
add
Square Firepit KARA
$300
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout
chooseTickets