3rd Annual Women's Appreciation Awards

3371 Eastchester Rd

Bronx, NY 10469, USA

General Admission
$175
Table of 10
$1,750
groupTicketCaption
Table of 10.
Gold Package
$3,050
groupTicketCaption
Gold Package includes 10 tickets, plus Gold page ad.
Silver Package
$2,650
groupTicketCaption
Silver Package includes 10 tickets, plus Silver page ad.
Journal - Back Cover
$4,500
Journal - Inner Front Cover
$3,500
Journal - Inner Back Cover
$3,500
Journal - Gold Page
$1,200
Journal - Silver Page
$1,000
Journal - Black/White Page
$750
Journal - Half Page
$450
Journal - Quarter Page
$225
Journal - Business Card
$35
Journal - Greeting Message
$25
240 characters or less.
Journal - Greeting Message 2
$15
120 characters or less.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing