El Verano PTO

Hosted by

El Verano PTO

About this event

Lombardi's Drive Thru Dinner

18606 Riverside Dr

Sonoma, CA 95476, USA

Dinner for 4 - Tri-Tip/Cena para 4 - Tri-Tip
$65

The meal comes with one whole cooked tri-tip, baked beans, salad, French bread, and butter.

La comida incluye un tri-tip cocido entera de costillas cocidas, frijoles horneados, ensalada, pan francés y mantequilla.

Dinner for 4 - Baby Back Ribs/Cena para 4 - Costillitas
$65

The meal comes with one whole cooked rack of ribs, baked beans, salad, French bread, and butter.

La comida incluye una parrillada entera de costillas cocidas, frijoles horneados, ensalada, pan francés y mantequilla.

Add a donation for El Verano PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!