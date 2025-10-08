Lombardi's Drive Thru Dinner

About this event
The meal comes with one whole cooked tri-tip, baked beans, salad, French bread, and butter.
La comida incluye un tri-tip cocido entera de costillas cocidas, frijoles horneados, ensalada, pan francés y mantequilla.
The meal comes with one whole cooked rack of ribs, baked beans, salad, French bread, and butter.
La comida incluye una parrillada entera de costillas cocidas, frijoles horneados, ensalada, pan francés y mantequilla.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!