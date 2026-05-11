Longfellow School Supplies - Simplified🙌🏻

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1st Grade Classroom Supply Package (backpack not included)
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2nd Grade Classroom Supply Package (backpack not included)
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3rd Grade Classroom Supply Package (backpack not included)
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4th Grade Classroom Supply Package (backpack not included)
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