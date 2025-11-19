As winter settles in, we gather to witness the rising light of hope.

Support our mission by becoming a sponsor. The Rising Sun Level sponsorship includes:

(1) Table for 8 attendees, plus:

. All Compass Rose benefits, plus:

Logo featured on step-and-repeat backdrop (photo wall)

Full-page ad or tribute in the gala program

Prime reserved seating at the front of the venue

Opportunity to introduce or sponsor a refugee success story during the program

Recognition on Gateway of Grace’s website as a top-tier sponsor for a full year