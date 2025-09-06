Lookout Pass Ski Patrol 2025 Movie & Raffle Tickets

300 W Centra Dr

Hayden, ID 83835, USA

5:30PM Movie - General Admission
$20
7:30PM Movie - General Admission
$20
1 Raffle Ticket
$10

One raffle ticket* See dropdown menu for raffle items.


*must be 18+ to purchase

6 Raffle Tickets
$50

6 raffle tickets for $50*. See dropdown menu for raffle items.


*must be 18+ to purchase

13 Raffle Tickets
$100

13 raffle tickets for $100*. See dropdown menu for raffle items.


*must be 18+ to purchase

Donation - Thank You Bottle Opener
$12

One ski or mountain bike grip bottle opener. Makes a great Christmas gift for the ski or bike enthusiast in your life! Made by one of our patrollers.

Donation - Two Thank You Bottle Openers
$20

Two ski or mountain bike grip bottle openers for $20. Makes a great Christmas gift for the ski or bike enthusiast in your life! Made by one of our patrollers.

Ship my bottle opener(s).
$10

USPS or UPS to one address.

