Los Abogados Hispanic Bar Association
Los Abogados Gala 2025

1625 N Central Ave, Phoenix, AZ 85004, USA

Mujer
Mujer
$350

$350

Artist: Elizabeth Toledo

Medium Canvas Print with Acrylic Paint

Size: 20 x 20


A Tu Recuerdo Llorona
A Tu Recuerdo Llorona
$350

$350

Artist: Elizabeth Toledo

Medium Canvas Print with Acrylic Paint

Size: 20x20


Tonantzin
Tonantzin
$350

$350

Artist: Elizabeth Toledo

Medium Canvas Print with Acrylic Paint

Size: 20x20

La Escaramuza Corona
La Escaramuza Corona
$500

$500

Artist: Jose Andres Giron

Medium Framed Print Under Glass

Size: 20x30

El Charro Corona
El Charro Corona
$500

$500

Artist: Jose Andres Giron

Medium Framed Print Under Glass

Size: 20x30

Esperanza #3
Esperanza #3
$300

$300

Artist: Jose Andres Giron

Medium Framed Print Under Glass

Size: 20x30

Frida
Frida
$100

$100

Artist: Roman P. Reyes

Medium Digital Print on Canvas

Size: 16x20

Selena
Selena
$100

$100

Artist: Roman P. Reyes

Medium Digital Print on Canvas

Size: 16x20

Sacred Heart Jean Jacket
Sacred Heart Jean Jacket
$300

$300

Artist: Cathy Garcia

Size: X-Large

American Flag Jean Jacket
American Flag Jean Jacket
$300

$300

Artist: Cathy Garcia

Size: Large

Yellow Bandana Jean Jacket
Yellow Bandana Jean Jacket
$300

$300

Artist: Cathy Garcia

Size: X-Large

Tiki-Lucha
Tiki-Lucha
$100

$100

Artist: Beto Marquez

Medium Digital Print Under Glass

Size: 18x24

The Serpent
The Serpent
$100

$100

Artist: Beto Marquez

Medium Digital Print Under Glass

Size: 16x20

One Last Song Before Departure
One Last Song Before Departure
$200

$200

Artist: Pristen Doctor

Medium Canvas Print

Size: 24x30

The Good Times Are Killing Me
The Good Times Are Killing Me
$150

$150

Artist: Pristen Doctor

Medium Canvas Print

Size: 18x24

The Pollenization item
The Pollenization
The Pollenization
$300

$300

Artist: Pristen Doctor

Medium Oil on Canvas

Size: 31x51

Untitled 1
Untitled 1
$600

$600

Artist: Lalo Cota

Medium Original Acrylic on Canvas

Size: 16x20

Untilted 2
Untilted 2
$600

$600

Artist: Lalo Cota

Medium Original Acrylic on Canvas

Size: 16x20

Untitled 3
Untitled 3
$600

$600

Artist: Lalo Cota

Medium Original Acrylic on Canvas

Size: 16x20

