Louisiana BlaZers Elite Inc's Annual Raffle 2025 Louisiana Gaming License #G-4006

About this raffle
1 Ruger American Predator 308 Win
2 Glock 43X MOS 9MM
3 Escort Bull Tac 20 Ga Pump
4 Winchester Xpert SR Combo .22LR
5 Mossberg Patriot 7mm-08
6 Taurus 605 .357 Magnum
7 Remington 783 7mm-08 Remington
8 FN Herstal FN 502 MRD .22 LR
9 Rock Island .410 3" Chamber Pump
10 Savage Arms 93FV-SR .22 WMR
11 Ruger LCP MAX .380 ACP
12 CVA Scout TD .350 Legend Bronze/ Tree Escape
13 Glock 40 Gen 4 Mos 10mm
14 Rossi Brawler Pistol .410/45colt
15 Savage Arms 93R17 FV .17 HMR
16 Smith & Wesson M&P15 FPC 10mm Rifle
17 Mossberg 940Pro JM 12GA 9+1 3" 24" Barrel
18 Savage Arms Axis XP .243 Winchester 3-9x40 Scope
19 Ruger 10/22 Carbine .22LR
20 Bond Arms Stinger Rough Stainless .38 Special
21 CVA Scout Gen3 Single shot Rifle 35 Whelen
22 Taurus Raging Hunter .44 Magnum
23 CVA Scout .350 Legend Pistol 14" Barrel
24 Howa M1500 .308 Win Rifle
25 Kimber Custom LW liberty .45ACP
26 Springfield Echelon 9mm
27 Legacy Sports Pointer Sport Tek Trap 12GA Over&Under
28 Rossi R95 30-30 Winchester Lever action
29 Ruger Gen2 6mm ARC
30 Browning X-Bolt 2 Speed .270
31 Bergara Sierra Wilderness 7mm PRC
