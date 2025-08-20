Hosted by

Louisiana Blazers Elite Inc

About this raffle

Louisiana BlaZers Elite Inc's Annual Raffle 2025 Louisiana Gaming License #G-4006

A chance to win every day!
$1

1 Ruger American Predator 308 Win


2 Glock 43X MOS 9MM


3 Escort Bull Tac 20 Ga Pump


4 Winchester Xpert SR Combo .22LR


5 Mossberg Patriot 7mm-08


6 Taurus 605 .357 Magnum


7 Remington 783 7mm-08 Remington


8 FN Herstal FN 502 MRD .22 LR


9 Rock Island .410 3" Chamber Pump


10 Savage Arms 93FV-SR .22 WMR


11 Ruger LCP MAX .380 ACP


12 CVA Scout TD .350 Legend Bronze/ Tree Escape


13 Glock 40 Gen 4 Mos 10mm


14 Rossi Brawler Pistol .410/45colt


15 Savage Arms 93R17 FV .17 HMR


16 Smith & Wesson M&P15 FPC 10mm Rifle


17 Mossberg 940Pro JM 12GA 9+1 3" 24" Barrel


18 Savage Arms Axis XP .243 Winchester 3-9x40 Scope


19 Ruger 10/22 Carbine .22LR


20 Bond Arms Stinger Rough Stainless .38 Special


21 CVA Scout Gen3 Single shot Rifle 35 Whelen


22 Taurus Raging Hunter .44 Magnum


23 CVA Scout .350 Legend Pistol 14" Barrel


24 Howa M1500 .308 Win Rifle


25 Kimber Custom LW liberty .45ACP


26 Springfield Echelon 9mm


27 Legacy Sports Pointer Sport Tek Trap 12GA Over&Under


28 Rossi R95 30-30 Winchester Lever action


29 Ruger Gen2 6mm ARC


30 Browning X-Bolt 2 Speed .270


31 Bergara Sierra Wilderness 7mm PRC

