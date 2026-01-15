Green Acres Animal Rescue

Hosted by

Green Acres Animal Rescue

About this event

3rd Annual Love & Paws Charity Fundraiser Gala

3125 Clubhouse Rd

Sartell, MN 56377, USA

General Admission
$50

Includes dinner, entertainment (Comedians: Elise Cole & Grant Winkles), wine pull access, and participation in live and silent auctions. Proceeds support the cats and dogs of Green Acres Animal Rescue and help provide food, medical care, and safe shelter. 🐾

Top Dog Sponsor
$2,500

Benefits:

  • “Love & Paws presented by Your Business” naming rights
  • Largest logo on all event materials
  • Dedicated social media spotlight (pre & post event)
  • Logo on event signage & website
  • Verbal recognition during the event
  • Banner or vendor table at event
Best In Show Sponsor
$1,500

Benefits:

  • Large logo on marketing materials
  • 2 social media mentions
  • Recognition on event signage & program
  • Verbal recognition at event
Loyal Companion Sponsor
$1,000

Benefits:

  • Medium logo on event materials
  • Social media thank-you
  • Recognition in program & signage
Whisker Friend Sponsor
$500

Benefits:

  • Small logo on sponsor board or program
  • Social media thank-you mention
Purr-fect Pal Sponsor
$250

Benefits:

  • Business name listed on sponsor board/program
    Group social media thank-you
Full Bowl Sponsor
$750

Sponsor Benefits Include:

  • Recognition as the Full Bowl Sponsor for the event
  • Logo displayed on food and beverage signage at the event
  • Logo included on event sponsor signage and materials
  • Social media thank-you mention
  • Verbal recognition during the event
Happy Tails Sponsor
$500

Sponsor Benefits Include:

  • Recognition as the Happy Tails Sponsor
  • Logo included on event sponsor signage
  • Social media thank-you mention
  • Verbal recognition during the event
Adopt A Love Sponsor
$200

Sponsor Benefits Include:

  • Recognition as an Adopt-A-Love Sponsor
  • Name listed on event sponsor signage
  • Social media thank-you mention

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