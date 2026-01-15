3rd Annual Love & Paws Charity Fundraiser Gala

Hosted by
About this event
Includes dinner, entertainment (Comedians: Elise Cole & Grant Winkles), wine pull access, and participation in live and silent auctions. Proceeds support the cats and dogs of Green Acres Animal Rescue and help provide food, medical care, and safe shelter. 🐾
Benefits:
Benefits:
Benefits:
Benefits:
Benefits:
Sponsor Benefits Include:
Sponsor Benefits Include:
Sponsor Benefits Include:
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!