《Love Beyond Boundaries》邱聖凱 Silent Auction

畫作說明： 用純粹的色彩堆疊出至高無上的權威感，獅子的眼神在靜止中凝望永恆





邱聖凱是患有妥瑞氏症、構音障礙, 嗜睡症、 中度智能障礙的孩子、 甫一出生就因為心室中膈缺損在醫院待到滿月後才出院、 因為疾上述病在一歲多之前、 幾乎都在醫院裡渡過！在國中時飽受霸凌之苦、 鬱鬱寡歡、 終日愁眉不展、 強迫症也加劇分，上學成了畏途！ 高中時碰上良師 、 在中特友善的校園學習、 一掃先前的陰霾、 強迫症也不藥而鬱、聖凱音樂起步晚 、高三下學期 才開始接觸陶笛、 考上街頭藝人認証、後來又考上薩克斯風和葫蘆絲認證大學開始假日靠自己的能力 、 在街頭展現自己音樂的技能、 靠自己完成大學學業、 努力不懈、 也受到金門日報、公視，民視、大愛 等等的相關報導、 畢業時更獲得學校頒發特別獎和大幅篇幅報導在畢業專刊！ 大二下學期時凱在因緣際會下學習畫畫， 從此和音樂畫畫結下不解之緣、 2019 和2020 連著兩屆參加樹仁基金會舉辦的特殊美學創作展都得獎、 2020 自閉症總會智能障礙組全國第二名 2020 和2022和2024 全國身心障礙大賽中區初賽皆獲得優等的佳績，2023 /8月 在網銀基金會拾本書堂開了首場公益畫展，開出一張漂亮的成績單音樂畫畫改變凱的人生方向、 現在的聖凱開朗自信、 平常畫畫學音樂、也常常參加公益活動 到了假日化身街頭藝人 將對生命的熱 忱化為音符、 娓娓訴說動人的樂章！今年4 月 聖凱在中正紀念堂開展，也和媽媽

同時榮獲周大觀熱愛生命教育獎章的，去年4 月跟著基金會到印尼傳愛用音樂跟大家交流，傳遞關懷與希望。





邱聖凱

主題： 王者之風

尺寸： 4 開水彩





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