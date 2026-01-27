Lowell Girls Youth Lacrosse, Inc.'s Annual Raffle 2026
This includes 20 tickets
• 2 event tickets
• 20 raffle tickets
• 2 tickets for the 50/50 raffle
• 2 Heads/Tails tickets
• 2 event tickets
• 20 raffle tickets
• 2 tickets for the 50/50 raffle
• 2 Heads/Tails tickets
• 2 event tickets
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle
• 1 Heads/Tails ticket
• 2 event tickets
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle
• 1 Heads/Tails ticket
• 1 event ticket
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle
• 1 event ticket
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle
Add a donation for Lowell Girls Youth Lacrosse, Inc.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!