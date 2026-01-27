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Lowell Girls Youth Lacrosse, Inc.

About this raffle

Lowell Girls Youth Lacrosse, Inc.'s Annual Raffle 2026

Gold Package
$100
This includes 20 tickets

• 2 event tickets
• 20 raffle tickets
• 2 tickets for the 50/50 raffle
• 2 Heads/Tails tickets

Silver Package
$75

• 2 event tickets
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle
• 1 Heads/Tails ticket

Bronze Package
$50

• 1 event ticket
• 10 raffle tickets
• 1 ticket for the 50/50 raffle

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