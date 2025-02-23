eventClosed

LSU Geaux Shotgun's Silent Auction

1365 Mike Cazes Road, Port Allen, LA 70767, USA

Yeti Tundra 65 Quart Ice Chest item
Yeti Tundra 65 Quart Ice Chest
$150

Sponsor: Fontaine Lumber Retail: $350.00 Color: Big Wave Blue One removable dry goods basket included Keeps a camping weekend for four, moonlights as a casting platform, and holds the cold on triple-digit days. Fits 77 cans Fits 58 lbs of ice
Ten Point Titan CrossBow M1 item
Ten Point Titan CrossBow M1
$300

Sponsor: ST. Landry Lumber Retail: $900.00 Package includes: Pro View 3 Scope, 3-arrow instant detach quiver, 3 Pro Elite carbon arrows with practice points.
WILDLITE 5 Piece Knife Kit item
WILDLITE 5 Piece Knife Kit
$15

Sponsor: Jay Dunn Retail: $35.00
Shotgun Cleaning Kit: Birchwood Casey item
Shotgun Cleaning Kit: Birchwood Casey
$15

Sponsor: Jay Dunn Retail: $35.00 Custom handle 1 pc dual end nylon brush 5 pc brass cleaning rod 1 pc large slotted tip 3 pc bore brush: 12-Gauge, 20-Gauge & 28-Gauge 3 pc mop brush: 12-Gauge, 20-Gauge & 28-Gauge 1 pc adapter 25 pc 3”X3” patches 1 pc Self Adhesive Magnetic Strip Custom case featuring kick stand Case lid duals as parts tray
Allen Bundle: Shotgun sling, gun case, and shotshell belt item
Allen Bundle: Shotgun sling, gun case, and shotshell belt
$50

Sponsor: Jay Dunn Retail: $123.00 Flotation Slipcase 52 In. $48.00 Endura Shotgun sling $35.00 Neoprene Shotshell belt $40.00
Centerpoint 4-16x40 mm Long Range Riflescope item
Centerpoint 4-16x40 mm Long Range Riflescope
$40

Sponsor: 2 Brothers Whitetails Retail: $140.00
Sacalait starter kit & Zebco fishing pole item
Sacalait starter kit & Zebco fishing pole
$40

Sponsor: Jay Dunn Retail: $120.00
Women’s Comfort Colors LS Football Tee- 2XL item
Women’s Comfort Colors LS Football Tee- 2XL
$15

Sponsor: Retail: $35.00
Ladies Tiger face hat and hoodie - Small item
Ladies Tiger face hat and hoodie - Small
$20

Sponsor: Retail: $50.00 Hat (fits all) Hoodie size varies
BBQ Grill tool set including BBQ Sauce & Rub item
BBQ Grill tool set including BBQ Sauce & Rub
$20

Sponsor: Perry Verret Inv. Retail: $50.00
12-Quart Enamel Cast Iron Dutch Oven - Purple & Gold item
12-Quart Enamel Cast Iron Dutch Oven - Purple & Gold
$70

Sponsor: Zachary Lumber Retail $182.00
NU Skin Basket item
NU Skin Basket
$30

Sponsor: Sonya Aydell Retail $119.00
Briley Gift Card item
Briley Gift Card
$80

Sponsor: Briley Mfg. Retail: $200.00
Briley Gift Card item
Briley Gift Card
$250

Sponsor: Briley Mfg. Retail: $800.00
Pampered Chef basket item
Pampered Chef basket
$65

Sponsor: Faith Beemer Retail: $153 Crunch Garlic Seasoning Mix $9 Silicone & Wood Utensil Set $32 Medium Stone Bar Pan $40 Garlic-Parmesan Dipping Oil $19 Kitchen Paring Knife Set $13 Food Chopper $40
Date Night Basket item
Date Night Basket
$60

Sponsor: Michelle Moore & Ragan Dunn Make date night very special with this indulgent gift basket valued at over $220. This item includes a $100 gift card to Clubhouse bistro, a bottle of 1858 Cabernet Sauvignon by Caymus Vineyards, a box of Godiva chocolates, a $40 gift card to the movies, and a picture frame to memorialize this special night with a photo.
Champagne bottle: Bites & Bubbles item
Champagne bottle: Bites & Bubbles
$50

Sponsor: Michelle Moore & Ragan Dunn Enjoy sipping fine French champagne and dining at two local Baton Rouge restaurants. This item Includes a bottle of Moet and Chandon champagne,  a $50 gift card to Clubhouse bistro, a $50 gift card to Southern Pearl Oyster House, all wrapped together in a handmade Geaux Tigers tea towel, retail value $160
SITKA Gear Rambler Carry-On Travel item
SITKA Gear Rambler Carry-On Travel
$100

Sponsor: Southern Outfitters Retail: $200.00 Dimensions: 24"x14"x9"
Tiger Stadium hand painted on a turkey feather in frame item
Tiger Stadium hand painted on a turkey feather in frame
$45

Sponsor: Amy Redden Retail: $95.00
Tiger & Dustin's Manbox item
Tiger & Dustin's Manbox
$200

Sponsor: Holt & Parnell Family Retail: $280.00 Man Box $30.00 Old Elk Whiskey Glasses $33.00 Whiskey Barrel Coasters $28.00 Chilling Stones for Whiskey $6.00 Charcuterie Board $9.00 Knife $25.00 Summer Sausage $7.00 LSU Hat $30.00 LSU Extras $6.00 Shooting Socks (2) $13.00 Snacks $20.00
Spa Basket item
Spa Basket
$85

Sponsor: Robin Eads Retail: $300 Godiva Chocolates 2 Bottles of merlot Nest candle- bamboo Nest oil diffuser - bamboo 2-Bath bomb Candle Lavender scent pouches
Trophy Tree Stand item
Trophy Tree Stand
$100

Sponsor: Pat's Home Center Retail: $360 Aimer 360 Model TL108
MTM ammo box item
MTM ammo box
$80

Sponsor: Jay Dunn & Briley Mfg. Retail: $235.00 MTM Ammo box LSU gun sock LSU shooting towel 2 LSU koozies Hoppe's cleaning kit $150 Briley gift card
MTM ammo box item
MTM ammo box
$40

Sponsor: Jay Dunn Retail: $85.00 MTM Ammo box LSU gun sock LSU shooting towel 2 LSU koozies Hoppe's cleaning kit
ZWILLING Forged 9.5-inch Carbon Steel Fry Pan item
ZWILLING Forged 9.5-inch Carbon Steel Fry Pan
$15

Sponsor: Kathy Hawkins Retail: $40.00
Cutting Board & LSU Towel item
Cutting Board & LSU Towel
$20

Retail: $50.00

