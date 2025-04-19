Lubbock NAACP Annual Scholarship Dinner - 2025

Open Seating
Seats 8 Guests, Includes 1/4 Page Ad in Program, Size: 3.5” x 4.75” or 7.5" x 2.125"
Seats 8 Guests, Includes 1/2 Page Ad in Program, Size: 7.5” x 4.75”
Seats 8 Guests, Includes Full Page Ad in Program, Size: 7.5” x 10”
Size: 3.5” x 4.75” or 7.5" x 2.125"
Size: 7.5” x 4.75”
Size: 7.5" x 7.5"
Size: 7.5” x 10”
Size: 7.5” x 10”, Includes Admission for 4 Dinner Guests
Size: 7.5” x 10”, Includes Admission for 4 Dinner Guests
Size: 7.5” x 10”, Includes Admission for 4 Dinner Guests
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!