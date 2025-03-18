Lubbock Homeschool Christian Athletics Association
Lubbock Titan Cheer Sponsorships 2025-2026
Tier 1
$150
Tier 1 $150
• Recognition at our annual banquet
• Business listed with other sponsors in our
Homecoming program
• Social Media promotion
Tier 2 $300
$300
Tier 2 - $300
• Recognition at our annual banquet
•Business card size ad in our Homecoming program
• Business listed with other sponsors in our Homecoming
program
• Social Media promotion
Tier 3 $500
$500
Tier 3 - $301 - $500
• Recognition at our annual banquet
• ¼ page ad in our Homecoming program
• Business listed with other sponsors in our Homecoming
program
• Social Media promotion
• Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
Tier 4 $750
$750
Tier 4 - $750
• Recognition at our annual banquet
• Half page ad in our Homecoming program
• Business listed with other sponsors in our Homecoming
program
• Social Media promotion
• Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
Tier 5 $1000
$1,000
Tier 5 - $1000
• Recognition at our annual banquet
• Half page ad in our Homecoming program
• Business listed with other sponsors in our Homecoming
program
• Social Media promotion
• Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
