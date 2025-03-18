Lubbock Titan Cheer Sponsorships 2025-2026

Tier 1
$150

No expiration

Tier 1 $150 • Recognition at our annual banquet • Business listed with other sponsors in our Homecoming program • Social Media promotion
Tier 2 $300
$300

No expiration

Tier 2 - $300 • Recognition at our annual banquet •Business card size ad in our Homecoming program • Business listed with other sponsors in our Homecoming program • Social Media promotion
Tier 3 $500
$500

No expiration

Tier 3 - $301 - $500 • Recognition at our annual banquet • ¼ page ad in our Homecoming program • Business listed with other sponsors in our Homecoming program • Social Media promotion • Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
Tier 4 $750
$750

No expiration

Tier 4 - $750 • Recognition at our annual banquet • Half page ad in our Homecoming program • Business listed with other sponsors in our Homecoming program • Social Media promotion • Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
Tier 5 $1000
$1,000

No expiration

Tier 5 - $1000 • Recognition at our annual banquet • Half page ad in our Homecoming program • Business listed with other sponsors in our Homecoming program • Social Media promotion • Business Name/Logo on a Cheer T-Shirt
Add a donation for Lubbock Homeschool Christian Athletics Association

$

