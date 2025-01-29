Lucky Diaz at Rourk Library

FREE Lucky Diaz tickets for current Smart Start of Brunswick County families currently participating in Family Support programs. Tickets are LIMITED and available on a FIRST COME, FIRST SERVED basis.
Due to limited space, tickets are limited to only current children and caregivers participating in SSBC family support programs.
FREE Lucky Diaz tickets for current Smart Start of Brunswick County families currently participating in Family Support programs. Tickets are LIMITED and available on a FIRST COME, FIRST SERVED basis.
Due to limited space, tickets are limited to only current children and caregivers participating in SSBC family support programs.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!