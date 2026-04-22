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Lucky Pup Rescue SC

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Sales closed

Lucky Pup Rescue SC's 2026 Purse Auction - Multi-Style Purse Collection

Black & White Leather Bucket Bag - LN item
Black & White Leather Bucket Bag - LN
$10

Starting bid

Approx 10.5"x11"x4" - shorter shoulder strap

Blue Tote - U item
Blue Tote - U
$5

Starting bid

Approx 11"x12.5"x4" - shoulder tote straps. Some peeling on strap and edges.

Rosetti Cindy Satchel - N item
Rosetti Cindy Satchel - N
$10

Starting bid

Approx 12.5"x 7"x4". Hand and long shoulder straps. Color: ginger bread

Nina Bossi Crossbody- U item
Nina Bossi Crossbody- U
$5

Starting bid

Approx 12.5"x12.5"x2" - mustard yellow back with adjustable black strap.

Steve Madden - LN item
Steve Madden - LN
$10

Starting bid

Approx 7"x8"2" - dark green, crossbody adjustable strap

Mustard Brown Crossbody - GU item
Mustard Brown Crossbody - GU
$5

Starting bid

Approx 9"x7"

Scarleton Backpack - LN item
Scarleton Backpack - LN item
Scarleton Backpack - LN
$10

Starting bid

Approx 13.5"x10"x5"

Black Crossbody - GU item
Black Crossbody - GU
$10

Starting bid

Approx 11"x10.5" some frayed stitching

Crossbody Travel Bag - U item
Crossbody Travel Bag - U item
Crossbody Travel Bag - U
$5

Starting bid

Approx 12.5"x8"x2"

Kenneth Cole Reaction Tote - LN item
Kenneth Cole Reaction Tote - LN item
Kenneth Cole Reaction Tote - LN
$15

Starting bid

Approx 13"x17"x3"

Reaction Kenneth Cole - LN item
Reaction Kenneth Cole - LN
$10

Starting bid

Approx 6.5"x8"x2"

Sonoma - LN item
Sonoma - LN item
Sonoma - LN
$10

Starting bid

Approx 9"x12"x4.5"

MMS Backpack* - LN item
MMS Backpack* - LN item
MMS Backpack* - LN
$10

Starting bid

Approx 12.5"x13"x6" *technically a backpack, but there is only one strap provided, so could be used as crossbody bag.

Faux Leather Shoulder Bag - LN item
Faux Leather Shoulder Bag - LN
$10

Starting bid

Approx 10"x12.5"x5"

A New Day - U item
A New Day - U item
A New Day - U
$5

Starting bid

Approx 12"x16"x4.5" edges of sraps peeling

Nine West Backpack - LN item
Nine West Backpack - LN item
Nine West Backpack - LN
$10

Starting bid

Approx 9"x9.5"x3.5"

Faux Leather Crossbody - LN item
Faux Leather Crossbody - LN
$10

Starting bid

Approx - 8.5"x9.5"x1"

Steve Madden Crossbody - LN item
Steve Madden Crossbody - LN
$10

Starting bid

Approx 7"x9.5"x3.5"

Faux Leather Silver Bag - U item
Faux Leather Silver Bag - U
$5

Starting bid

Approx 11"x14"x5.5" - does not have shoulder strap but there are clips

Nine West Shoulder Bag - U item
Nine West Shoulder Bag - U item
Nine West Shoulder Bag - U item
Nine West Shoulder Bag - U
$5

Starting bid

Approx 10"x14"x4" pen mark on bag

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!