Lucky Pup Rescue SC's 2026 Purse Auction - Multi-Style Purse Collection

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About this event
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Approx 10.5"x11"x4" - shorter shoulder strap
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Approx 11"x12.5"x4" - shoulder tote straps. Some peeling on strap and edges.
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Approx 12.5"x 7"x4". Hand and long shoulder straps. Color: ginger bread
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Approx 12.5"x12.5"x2" - mustard yellow back with adjustable black strap.
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Approx 7"x8"2" - dark green, crossbody adjustable strap
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Approx 9"x7"
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Approx 13.5"x10"x5"
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Approx 11"x10.5" some frayed stitching
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Approx 12.5"x8"x2"
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Approx 13"x17"x3"
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Approx 6.5"x8"x2"
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Approx 9"x12"x4.5"
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Approx 12.5"x13"x6" *technically a backpack, but there is only one strap provided, so could be used as crossbody bag.
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Approx 10"x12.5"x5"
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Approx 12"x16"x4.5" edges of sraps peeling
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Approx 9"x9.5"x3.5"
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Approx - 8.5"x9.5"x1"
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Approx 7"x9.5"x3.5"
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Approx 11"x14"x5.5" - does not have shoulder strap but there are clips
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Approx 10"x14"x4" pen mark on bag
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!