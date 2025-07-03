Pathfinder Village-Baseball Hall of Fame Golf Invitational

60 Lake St

Cooperstown, NY 13326, USA

Platinum Package (8 Players)
$7,500

8 Player Packages plus 4 Additional Banquet Reservation, VIP Reception with Hall of Famer, President's Circle Hall of Fame Membership, One-night (one room) stay at The Otesaga (night before or night of play), Tee Sign & Full Page Advertisement in Positively Pathfinder Magazine

Founders Package (8 Players)
$5,000

8 Player Packages, VIP Reception with Hall of Famer, Half Page Advertisement in Positively Pathfinder Magazine

Producer Package (4 Players)
$3,100

4 Player Packages plus 4 Additional Banquet Tickets, Half Page Advertisement in Positively Pathfinder Magazine

Gold Player Package (2 Players)
$1,000

2 Player Packages

Silver Player Package (1 Player)
$500

1 Player Package

Tee Sponsor
$500

Course Signage & Listing in Positively Pathfinder Magazine

Full Page Ad (8x10.5")
$400

Advertising in Positively Pathfinder Magazine

Half Page Ad (8x5.25")
$200

Advertising in Positively Pathfinder Magazine

Friends Listing
$100

Listing in Positively Pathfinder Magazine

Raffle Tickets
$10

Purchase your raffle tickets in advance. $10.00 per ticket - Purchase 5 in advance get 6th free (PV staff will put in 6th)

Additional Banquet Guests
$75

$75.00 per guest not included in registration package

