Las Vegas Chapter of the National Bar Association (LVNBA)
LVNBA Happy Hour & Movie Night
9090 Alta Dr
Las Vegas, NV 89145, USA
LVNBA Member Admissions (Complementary)
free
One complementary admissions for dues paying LVNBA member
One complementary admissions for dues paying LVNBA member
seeMoreDetailsMobile
add
Guest/Non LVNBA Members Admission
$12
Admissions for guests (non-dues paying LVNBA members)
Admissions for guests (non-dues paying LVNBA members)
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout