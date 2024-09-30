eventClosed

LWCBA Campfire 2024 Silent and Live Auction

auction.pickupLocation

1111 Kirby Rd, Taylor Lake Village, TX 77586

Family Game Night Basket item
Family Game Night Basket
$16,000

A great way to spend time with family and friends!
Womens Desk Accessory Basket item
Womens Desk Accessory Basket
$80

A perfect collection for your home office or your desk at work.
Family Game Night Basket item
Family Game Night Basket
$160

A basket full of indoor and outdoor games and snacks!
Happy Thanksgiving Basket item
Happy Thanksgiving Basket
$75

Give thanks for family and friends with our Thanksgiving basket!
Possible Pamper Me Pretty Basket item
Possible Pamper Me Pretty Basket
$100

Cowboy Hat Basket item
Cowboy Hat Basket
$1

Great Pumpkin Basket item
Great Pumpkin Basket
$100

Swim Lessons ?? item
Swim Lessons ??
$75

Memories around the Campfire item
Memories around the Campfire
$350

Pamper Me Pretty item
Pamper Me Pretty
$100

Pamper me Pretty 2 item
Pamper me Pretty 2
$75

Christmas Tree Basket item
Christmas Tree Basket
$525

Oils and Vinegar Basket ??? item
Oils and Vinegar Basket ???
$150

Texas HEB Basket item
Texas HEB Basket
$175

Italian with Wine ??? item
Italian with Wine ???
$100

Clock?? item
Clock??
$1

2 baskets item
2 baskets
$1

Italian with Wine item
Italian with Wine
$100

BBQ Basket 2 item
BBQ Basket 2
$140

Childrens Art item
Childrens Art
$110

Trip Around the World Wine Basket item
Trip Around the World Wine Basket
$350

Christmas Cheer item
Christmas Cheer
$215

Coffee Basket item
Coffee Basket
$250

Smores Campfire item
Smores Campfire
$100

Healing Basket item
Healing Basket
$150

Cigar Basket with Cigar Party for 12 item
Cigar Basket with Cigar Party for 12
$450

Brazilian Blowout and Hair Accessory item
Brazilian Blowout and Hair Accessory
$500

Christian Books with Bible item
Christian Books with Bible
$125

Miracle Nail Basket 1 item
Miracle Nail Basket 1
$125

Miracle Nail Basket 2 item
Miracle Nail Basket 2
$125

Cross Basket item
Cross Basket
$50

Alley Theater item
Alley Theater
$350

Rocket Tickets item
Rocket Tickets
$750

Galaxy Lights 6 Tickets item
Galaxy Lights 6 Tickets
$170

